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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۰:۰۲

طی اطلاعیه ای اعلام شد؛

شناسایی و دستگیری عوامل اصلی تشویق به آشوب در خراسان رضوی

شناسایی و دستگیری عوامل اصلی تشویق به آشوب در خراسان رضوی

شماری از عوامل اصلی گروه های معاند که مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می کردند، شناسایی و دستگیر شدند. در سوابق برخی از انها، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی نیز دیده می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با اشراف اطلاعاتی و اقدام سازمان اطلاعات سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی شماری از عوامل اصلی گروه‌های معاند که ضمن ارتباط با شبکه‌های ضدانقلاب، با انتشار فراخوان‌هایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.در سوابق برخی از این افراد، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده می‌شود.»

کد مطلب 4975827

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
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