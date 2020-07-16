شناسایی و دستگیری عوامل اصلی تشویق به آشوب در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با اشراف اطلاعاتی و اقدام سازمان اطلاعات سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی شماری از عوامل اصلی گروه‌های معاند که ضمن ارتباط با شبکه‌های ضدانقلاب، با انتشار فراخوان‌هایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.در سوابق برخی از این افراد، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده می‌شود.»