شناسایی و دستگیری عوامل اصلی تشویق به آشوب در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی، طی اطلاعیهای اعلام کرد: «با اشراف اطلاعاتی و اقدام سازمان اطلاعات سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی شماری از عوامل اصلی گروههای معاند که ضمن ارتباط با شبکههای ضدانقلاب، با انتشار فراخوانهایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.در سوابق برخی از این افراد، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده میشود.»
شماری از عوامل اصلی گروه های معاند که مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می کردند، شناسایی و دستگیر شدند. در سوابق برخی از انها، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی نیز دیده می شود.
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