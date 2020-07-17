رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نور علی یاری اظهار کرد: در راستای حفظ اراضی ملی و با حضور دادستان و دیگر اعضای شورای تامین، کارکنان نیروی انتظامی و سپاه و مسکن شهرسازی شهرستان دهلران، احکام قضائی تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی سطح این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: با اجرای احکام قضائی در سطح شهرستان، اراضی که به صورت حصارکشی، خط کشی، نهرکشی، نشانه گذاری و دیوار کشی به متراژ بیش از ۱۰ هکتار به تصرف عده‌ای سود جو در آمده بود تخریب و رها سازی شد.

وی ادامه داد: برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی این اراضی معادل بیش از ۸۰۰ میلیارد برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها با حضور مقتدرانه پلیس و همراهی و همکاری مسئولان قضائی و دیگر دستگاه‌ها در سطح استان ادامه دار خواهد بود و محدوده زمانی خاصی ندارد.

سردار یاری در پایان با بیان اینکه پلیس در برخورد با قانون شکنی در ساخت و سازهای غیر مجاز هیچ گونه چشم پوشی و اغماضی نخواهد کرد از شهروندان خواست: هنگام خرید املاک و اراضی جهت بهره برداری از طریق ادارات مرتبط و دیگر مراحل قانونی از کاربری آن مطلع و تحت هیچ شرایطی فریب افراد سودجو را نخورند.