افزایش سطح امنیت غذایی کشور هدف یکپارچه سازی اطلاعات مدیریتی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان، محمدفرید سپری اظهار کرد: به منظور بهره برداری از سامانه جدید، لازم است رویکردهای مشابه انجام شده در سال‌های قبل مانند سامانه‌های شناسنامه بهره برداران و سامانه جامع محصولات کشاورزی آسیب شناسی و بهره مندی از تجارب اقدامات انجام شده در گذشته به عنوان یک اولویت مدنظر قرار داده شود.

وی ضمن ابراز خشنودی از اقدام یکپارچه سازی اطلاعات بخش کشاورزی به عنوان یکی از راهبردهای مهم در برنامه ریزی های این بخش، افزود: تنوع و تعدد قریب به ۷۰ سامانه درون و برون سازمانی و جزیره‌ای مورد استفاده در بخش، موجبات اتلاف انرژی، زمان و سردرگمی کاربران شده و باید نسبت به یکپارچه سازی سامانه‌های مرتبط و مشابه با بهره مندی از یک بانک اطلاعاتی پایه اقدام کرد.

رئیس جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: لازم است شیوه اجرای این سامانه به نسبت برنامه‌های قبلی بسیار هوشمندانه‌تر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و علاوه بر تبیین شیوه اجرا، ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز آن در زمینه زیرساخت، خودرو و حق انگیزه مروجین در نظر گرفته شود.

سپری یادآور شد: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش کشاورزی برای همه فعالان بخش کشاورزی باید فرصت ایجاد کند تا سطح ارائه و دریافت خدمت در بخش کشاورزی را ارتقا دهد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در استان کردستان ۴۳ درصد اراضی معادل ۵۵۸ هزار هکتار رفع تداخل شده و در دست اقدام است، همچنین قرارداد اجرای طرح کاداستر ۲۵ درصد اراضی استان، معادل ۳۲۲ هزار هکتار که پلاک به پلاک در حال انجام و بزودی اجرایی خواهد شد، می‌توان از داده‌های اطلاعاتی مربوطه و سایر اطلاعات دیجیتالی و آنالوگ بخش جهت تأمین دیتای این سامانه بهره گرفت.