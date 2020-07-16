ترامپ از مدتها پیش برای ترور [سردار] سلیمانی برنامه ریزی کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون»، مشاور سابق و اخراجی کاخ سفید روز پنج شنبه در مصاحبه با شبکه خبری «فرانس ۲۴» به صراحت اظهار داشت که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از مدت‌ها پیش از زمان اصلی ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای انجام این عملیات برنامه‌ریزی کرده بود.

بولتون در ادامه گفت: «من وارد جزئیات مربوط به [ترور سردار] سلیمانی نمی‌شوم اما وقتی شاهد عملیاتی هستید که نتایجی به همراه دارد؛ اینکه فکر کنید دستور این عملیات از چند روز قبل صادر شده، اشتباه است. برخی اوقات، برای انجام کارها از مدت‌ها پیش زمینه چینی می‌شود و زمان دقیق اجرا به شرایطی بستگی دارد که مربوط به حوادث چند روز پیش تر نیستند».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ هنگام تصمیم‌گیری در خصوص ایران بر اساس منافع شخصی خود و نه منافع ملی عمل می‌کرده یا خیر، گفت: «فکر می‌کنم او [ترامپ] در دوران رقابتهای انتخاباتی خود با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بسیار مخالف بود. من هم با آن توافق مخالف بودم و او با گذشت تقریباً ۱۵ ماه از ریاست‌جمهوری‌اش نتوانسته بود از آن توافق خارج شود».

بولتون در ادامه افزود: «فکر می‌کنم او می‌دید که این توافق در داخل ایالات متحده بسیار نامحبوب است، بنابراین، خوشحال بودم که از این توافق خارج شدیم. همزمان تحریم‌های سنگینی را علیه ایران اعمال کردیم که اثر ویران‌کننده‌ای بر روی اقتصادشان داشت. همین هفته پول ایران به پایین‌ترین ارزش خود در برابر دلار رسید؛ اما همزمان ترامپ هنوز هم بر اساس این تصور که می‌تواند به توافق بهتری دست پیدا کند مشتاق به مذاکره با ایران است. به نظر من این با حقیقت فاصله دارد».

گفتنی است که بامداد سیزدهم دی‌ماه سال گذشته، سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» جانشین فرمانده نیروهای حشد شعبی و تنی چند از دیگر اعضای این سازمان در حمله پهپادی ارتش آمریکا که به‌دستور شخص ترامپ صورت گرفت، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد به شهادت رسیدند.