اعطای وام به دانشجویان برای خرید تجهیزات ارتباطی آموزش مجازی

جبار علی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش بینی دانشگاه این است که اگر کنکور در زمان مقرر و بموقع برگزار شود، بتوان از اول آبان ماه پذیرای دانشجویان جدیدالورود بود، اظهار کرد: همکاران ما در حوزه معاونت آموزشی برای خوابگاهی ها و غیر خوابگاهی ها برنامه های متنوعی تدوین کرده اند. به این ترتیب که با وجود اینکه ثبت نام مجازی خواهد بود، نو ورودهای غیرخوابگاهی بتوانند ۲ -۳ روز نخست را در دانشگاه باشند و با محیط دانشگاه، دانشکده ها و محل تحصیل خود آشنا شوند.

ذاکری اظهار داشت: بی تردید حفظ سلامتی دانشجویان اولویت کشور بوده و خواهد بود. لذا هم دانشگاه ها و هم مردم باید خودشان را با این شرایط وفق دهند. در این میان اما معتقدم به علت بلاتلکیفی ها و نبود قطعیت در تصمیم گیری ها، اگر کنکور در زمان مقرر برگزار نشود، بیشترین آسیب را از این شرایط، دانش آموزانی که خود را برای کنکور آماده کرده اند، خواهند دید.

رییس دانشگاه علم و صنعت با تاکید مجدد بر در اولویت قرار داشتن سلامتی افراد و دانشجویان برای همه ارکان کشور، گفت: طبیعتا در صورت برگزار نشدن کنکور و یا تعویق آن، بخشی از برنامه های دانشگاه با مشکلاتی روبرو خواهد شد. با این حال اما سازگار شدن با آن کار چندان سخت و محالی نیست. در مجموع امیدوارم که نیمسال اول را از دست ندهیم، ولی اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، قطعا دانشگاه ها برنامه و پیش بینی هایی در این خصوص خواهند داشت.

ذاکری افزود: در این شرایط درخواست ما از وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان این است که توجه ویژه ای به مباحث اعطای وام های دانشجویان برای تهیه تجهیزات ارتباطی؛ از جمله وب کم و هدست داشته باشند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در طول ماه های اخیر و در فرآیند آموزش مجازی، تعداد کمی از دانشجویان در این زمینه مشکل داشتند، که پیش بینی شده علاوه بر تمهیداتی که خود دانشگاه اندیشیده، از سازمان امور دانشجویان کمک گرفته شود تا با تخصیص وام هایی به این منظور، امکانی را در اختیار این دانشجویان قرار دهیم که آنها نیز از درس عقب نمانند و در ترم پیش رو، مجهزتر در کلاس های مجازی حاضر شوند.