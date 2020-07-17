دولت وفاق ملی لیبی اظهارات مداخله جویانه مصر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر روز پنج شنبه در جریان یک نشست در قاهره که با حضور رؤسای قبایل از شهر بنغازی برگزار شد، اظهار داشت که مصر «در برابر هرگونه اقدامی که تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی این کشور و همچنین لیبی و منطقه باشد، بیکار نخواهد نشست».

در مقابل، «محمد القبلاوی» سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی این اظهارات را مداخله فاحش در امور داخلی لیبی خواند و آن را محکوم کرد.

القبلاوی در گفتگو با شبکه الجزیره افزود: «گفته های السیسی تکرار اظهارات پیشین وی است که یک مداخله فاحش در امور لیبی به شمار می رود» و اینکه هدف اظهارات السیسی «صلح نیست، بلکه او در حال تحریک مناقشه [لیبی] است».

گفتنی است که پارلمان طبرق وابسته به نیروهای ژنرال «خلیفه حفتر» در شرق لیبی روز سه شنبه با طرحی موافقت کرد که به مصر، کشور همجوار خود، اجازه می‌دهد در صورت لزوم جهت مقابله با پشتیبانی ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی و مورد حمایت سازمان ملل، در جنگ داخلی این کشور بطور مستقیم مداخله نظامی کند.

طبق قطعنامه مصوب در پارلمان طبرق «نیروهای مسلح مصر چنانچه خطری قریب الوقوع را علیه هر دو کشور مصر و لیبی مشاهده کنند، اجازه می‌یابند برای حراست از امنیت ملی دو کشور مداخله کنند».

گفتنی است که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر نیز ماه گذشته از اعزام نیروی نظامی به لیبی خبر داد و به نیروهای دولت وفاق ملی لیبی نیز هشدار داد که از خطوط مقدم کنونی میان خود و ارتش ملی لیبی عبور نکنند. دولت وفاق ملی لیبی در واکنش به این اظهارات، آن را یک «اعلان جنگ» خواند.