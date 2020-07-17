موشکهای کره شمالی دارای قابلیت گریز از سامانه پدافند هوایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مرکز پژوهشی کنگره» آمریکا روز سه شنبه با انتشار گزارشی در زمینه سامانه‌های موشک هسته‌ای و بالستیک کره شمالی مدعی شد که آزمایش موشکی اخیر پیونگ یانگ «احتمالاً درصدد دستیابی به چیزی بیش از یک اعلامیه سیاسی ساده بوده و هدف احتمالی آن افزایش قابلیت اطمینان، کارآیی و توان مقاومتی نیروهای موشکی این کشور است».

در این گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد که پیشرفتهای اخیر در برنامه آزمایش موشک بالستیک کره شمالی با هدف توسعه ظرفیت‌ها جهت شکست یا تخفیف کارآیی پدافندهای موشکی بکار رفته در منطقه همچون پاتریوت، پدافند موشک بالستیک ایجِس، و پدافند موشکی تاد صورت می گیرد».

این گزارش در ادامه می‌افزاید: «افزون بر آن، پیشرفت کره شمالی در حوزه موشک‌های بالستیک زیردریایی- پایه نشان دهنده تلاش در جهت مقابله با سامانه‌های پدافند موشکی زمین پایه تاد است».

لازم به ذکر است که نقطه تمرکز این گزارش سه سامانه موشکی جدید کره شمالی در سالهای گذشته بوده است: «کِی ان -۲۳، کِی اِن -۲۴ و کِی اِن -۲۵». شباهت این موشک‌های بالستیک کوتاه برد به این باور اشتباه انجامید که موشک‌های آزمایش شده در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ یک نوع سلاح هستند.