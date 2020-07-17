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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۸:۳۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل:

برداشت سیب از باغات شهرستان اردل آغاز شد

برداشت سیب از باغات شهرستان اردل آغاز شد

شهرکرد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل گفت: برداشت سیب از باغات شهرستان اردل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، روح الله سعیدی گفت: برداشت سیب گلاب از باغات شهرستان اردل آغاز و پیش بینی می‌شود بیش از یک هزار تن سیب برداشت شود.

سعیدی افزود: ارقام عمده برداشتی از سطح باغات سیب اردل، سیب گلاب محلی، سیب گلاب زرد و سیب گلاب قرمز است که با توجه به کیفیت آن، ضمن مصرف داخلی برای فروش به استان‌های همجوار صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل ادامه داد: عدم استفاده از سموم شیمیایی میوه در باغات، سیب تولیدی این شهرستان را جزو با کیفیت ترین سیب‌های تولیدی منطقه کرده است.

اردل در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

کد مطلب 4975857

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