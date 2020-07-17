برداشت سیب از باغات شهرستان اردل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، روح الله سعیدی گفت: برداشت سیب گلاب از باغات شهرستان اردل آغاز و پیش بینی میشود بیش از یک هزار تن سیب برداشت شود.
سعیدی افزود: ارقام عمده برداشتی از سطح باغات سیب اردل، سیب گلاب محلی، سیب گلاب زرد و سیب گلاب قرمز است که با توجه به کیفیت آن، ضمن مصرف داخلی برای فروش به استانهای همجوار صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل ادامه داد: عدم استفاده از سموم شیمیایی میوه در باغات، سیب تولیدی این شهرستان را جزو با کیفیت ترین سیبهای تولیدی منطقه کرده است.
اردل در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.
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