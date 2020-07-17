رئال مادرید قهرمان لالیگا شد/ شب ناامیدکننده بارسا و انتقادات مسی

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته سی و هفتم لالیگا شب گذشته تیم رئال مادرید به مصاف ویارئال رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر یک مقابل این حریف به پیروزی برسد. رئال با این پیروزی که با دو گل کریم بنزما به دست آمد، موفق شد برای سی و چهارمین بار به عنوان قهرمانی لالیگا دست پیدا کند.

این قهرمانی علاوه بر برد رئال، به نتیجه دیدار بارسلونا هم مربوط می‌شود. بارسلونا شب گذشته در دیداری ناامید کننده به مصاف اوساسونا رفت و با نتیجه یک به ۲ شکست خورد.

به این ترتیب رئال مادرید با ۸۶ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و بارسلونا با ۷۹ امتیاز نایب قهرمان شد.

از نکات جالب توجه قهرمانی رئال، می‌توان به کسب ۱۰ پیروزی متوالی بعد از پایان دوران قرنطینه اشاره کرد. شاگردان زین الدین زیدان بعد از شروع مجدد لالیگا در ۱۰ مسابقه صاحب ۱۰ برد و ۳۰ امتیاز شدند تا دست بارسلونا را از رسیدن به جام کوتاه کنند.

تعداد قهرمانی‌های زیدان در کل رقابت‌ها هم با فتح این فصل از مسابقات لالیگا به عدد ۱۱ رسید تا این مربی فرانسوی از پپ گواردیولا سرمربی سابق بارسلونا (۱۰ جام با بارسا) سبقت بگیرد.

در شبی که هواداران بارسلونا در سراسر دنیا به کیکه ستین سرمربی این تیم به خاطر نتایج ضعیفش انتقاد کردند، شاید مهمترین انتقاد به لیونل مسی کاپیتان آبی اناری‌ها مربوط می‌شد.

مسی با بیان اینکه رئال شایسته قهرمانی بوده است، گفت: قبلاً گفته بودم که با این سبک بازی در لیگ قهرمانان نتیجه‌ای نخواهیم گرفت و حالا لالیگا را هم از دست داده‌ایم.

وی تاکید کرد: هواداران بعد از حذف تیم بارسا در لیگ قهرمانان عصبانی شدند که حق داشتند چون ما چیزی را جبران نکردیم.