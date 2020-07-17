نشست اضطراری فدراسیون فوتبال در پی داوری شائبه دار بازی ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ذوب آهن در حالی شب گذشته در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر به مصاف ماشین سازی رفت که اشتباهات عجیب داور تاثیر زیادی در نتیجه این بازی (۲ بر یک به سود ماشین) داشت.

سایت فدراسیون فوتبال بلافاصله بعد از اتمام این بازی اعلام کرد به اتفاقات داوری این مسابقه ورود می کند»

«با اعلام صفیری، رییس کمیته داوران این نشست به دستور دبیرکل فدراسیون و به جهت بررسی حوادث داوری و آنالیز قضاوت تیم داوری دیدار پنجشنبه شب ذوب آهن و ماشین سازی برپا خواهد شد. نتایج این نشست به صورت شفاف به استحضار افکار عمومی خواهد رسید.»