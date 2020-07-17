  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۹

با دستور نبی برگزار می‌شود؛

نشست اضطراری فدراسیون فوتبال در پی داوری شائبه دار بازی ذوب آهن

نشست اضطراری فدراسیون فوتبال در پی داوری شائبه دار بازی ذوب آهن

نشست اضطراری رئیس کمیته و دپارتمان داوری فدراسیون و ناظر داوری دیدار ذوب آهن و ماشین سازی با دبیرکل فدراسیون برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ذوب آهن در حالی شب گذشته در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر به مصاف ماشین سازی رفت که اشتباهات عجیب داور تاثیر زیادی در نتیجه این بازی (۲ بر یک به سود ماشین) داشت.

سایت فدراسیون فوتبال بلافاصله بعد از اتمام این بازی اعلام کرد به اتفاقات داوری این مسابقه ورود می کند»

«با اعلام صفیری، رییس کمیته داوران این نشست به دستور دبیرکل فدراسیون و به جهت بررسی حوادث داوری و آنالیز قضاوت تیم داوری دیدار پنجشنبه شب ذوب آهن و ماشین سازی برپا خواهد شد. نتایج این نشست به صورت شفاف به استحضار افکار عمومی خواهد رسید.»

کد مطلب 4975864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها