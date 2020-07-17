به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی در رای الیوم آورده است: ویروس کرونا گرچه ویروسی قاتل است اما از محاسن آن هم رسوا کردن آمریکا حداقل در زمینه امور پزشکی و بهداشتی بود تا دنیا به این سمت و سو برود که برای مقابله با بحران‌هایش به دنبال رهبری جدید غیر از آمریکا بگردد که چین در این زمینه بارز است.

وی می‌نویسد: مهمترین شواهد این، برگزاری نشست مجازی برای مقابله با کرونا بود که اتحادیه اروپا برگزار کرد و در آن بسیاری از رهبران دنیا به غیر از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشارکت داشتند و تصمیمات مهمی هم در آن در زمینه مبارزه با کرونا گرفته شد. ا این نشست که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، ثابت کرد که دنیا در حل بحران‌هایش به ویژه بحران کرونا به آمریکا تکیه نمی‌کند ین نشست که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، ثابت کرد که دنیا در حل بحران‌هایش به ویژه بحران کرونا به آمریکا تکیه نمی‌کند و چگونه این کار را انجام دهند در حالی که کاخ سفید از عضویت سازمان بهداشت جهانی خارج شده است و کمک ۵۰۰ میلیون دلاری خود به این سازمان را متوقف و نیز از یونسکو خارج شده است و فقط همین مانده که از سازمان ملل خارج شود.

این تحلیلگر معروف جهان عرب نوشت: سیاست آمریکا در مقابله با کرونا در داخل خود آمریکا با شکست همراه شده است و این سبب شده است که دنیا به دنبال رهبری جدید که اهتمام بیشتری به بحران‌های بین‌المللی و دیدگاه مسئولانه فرامرزی و فرامنطقه‌ای برای مقابله با بحران‌ها داشته باشد، برود.

عطوان بیان کرد: ترامپ ۱۰ هزار نظامی را از آلمان بدون مشورت یا هماهنگی با دولتش خارج و ناتو را ضعیف کرد و تهدید به خروج نظامیان آمریکایی از ژاپن و کره جنوبی می‌کند. نظامیان آمریکایی به مزدورانی به ویژه در منطقه غرب آسیا تبدیل شده‌اند به ویژه که ترامپ از کشورهای این منطقه باج خواهی کرده و خواستار مبالغ مالی سنگین در ازای حمایت از این کشورها شده است. موضوع دیگر جدای از باج‌گیری و تبعیض نژادی وی، اعمال تحریم‌های اقتصادی است که مسخره و مضحک شده و تاثیرات اقتصادی یا سیاسی‌اش هم افول پیدا کرده است.

وی نوشت: دنیا از این زورگویی آمریکا به تنگ آمده است دنیا از این زورگویی آمریکا به تنگ آمده است و به سوی شرق آسیا و به ویژه چین گرایش پیدا کرده است که به قدرتی بزرگ در سکوت تبدیل شده است و با تحریم‌های آمریکا مقابله به مثل می‌کند و در کنار ملت‌ها و کشورهای فقیر به ویژه در آسیا، آفریقا و آمریکایی جنوبی می‌ایستد و تسلیحاتش را مدرن تر از آمریکا می‌کند به ویژه سلاح سایبری و موشک‌های بالستیک. چین موشک‌های کروز را توسعه داده و برد آنها را به ۴ هزار کیلومتر رسانده است که می‌تواند پایگاه‌های آمریکا در گوام را هدف قرار دهد و قابلیت نصب کلاهک هسته‌ای را دارد و مفهومش این است که ناوهای آمریکایی که ایالات متحده به آن افتخار می‌کند، به درد نخور شده‌اند و هیچ ارزش واقعی ندارند و به آهن پاره‌هایی تبدیل خواهند شد و دیگر عامل برتری نیستند.

عطوان در پایان آورده است: عظمت علمی و نظامی آمریکا در حال از بین رفتن است و این به علت ترامپی است که با سیاست‌های باج گیرانه و حماقت شخصی بی سابقه در آن نقش داشت و از همین رو بسیاری امیدوارند که وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی هم پیروز شود تا ماموریت ویرانگرانه خود را کامل کند. آیا نسل ما پایان دوره آمریکا و سرسپرده آن اسرائیل را خواهد دید؟