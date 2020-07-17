خروج نظامیان انگلیسی از پایگاهی در شمال بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، وزارت دفاع انگلیس با صدور بیانیه‌ای از خروج نظامیان این کشور از پایگاه التاجی در شمال بغداد خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع انگلیس با اشاره به اینکه، ارتش انگلیس پایگاه التاجی در شمال بغداد را ترک می‌کنند، اما از عراق به هیچ عنوان خارج نمی‌شوند، تلاش شده است که پایان داعش در عراق را به ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا مربوط کند؛ آن‌هم ائتلافی که تا مدتها فقط نظاره گر یورش داعش و اشغال شهرهای عراق بود.

در این بیانیه آمده است: داعش طی سال‌های اخیر باعث تخریب و آشوب در اقصی نقاط خاورمیانه شد. هزاران تن کشته شده و شهرها ویران شدند، داعش جسدها و خرابه‌ها را پس از خود برجای گذاشت، به همین شکل به کار خود ادامه می‌داد تا اینکه ائتلاف بین‌المللی رسید و به اقدامات این گروه پایان داد.

وزارت دفاع انگلیس بیان کرد: نیروهای انگلیسی مستقر در عراق، طی ۶ سال گذشته، در راستای آموزش بیش از ۱۲۰ هزار نیروی امنیتی عراقی تلاش کردند و در حال حاضر در وضعیتی هستند که می‌توانند ماموریت آموزش را در یکی از اردوگاه‌های عراق به مربیان عراقی بسپارند. تهدیدی که ائتلاف در عراق با آن مواجه است، یک تهدید واقعی است، زیرا برخی از پایگاه‌ها در معرض حملات سازمان‌یافته‌ای با آتش‌های غیرمستقیم قرار می‌گیرد و حمله‌ای از این دست به کشته شدن یک نظامی احتیاط انگلیسی منجر شد.