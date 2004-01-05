مراسم گلريزان كميته ملي المپيك در ورزشخانه شهيد فهميده

به گزارش خبرنگار"مهر" كميته ملي المپيك قصد دارد باتوجه به ويژگي هاي سنتي ورزشخانه هاي باستاني جهت برگزاري مراسم نيكو كاري و خيريه ، مراسم گلريزاني را با حضور قهرمانان المپيك كشور، المپين ها ، مسئولان ورزشي ، ورزشكاران و ورزش دوستان برگزار كند .

اين مراسم قرار است ساعت 10 صبح روز جمعه 19 دي ماه در محل ورزشخانه شهيد فهميده واقع در ضلع شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش برگزار شود .

كميته ملي المپيك با دعوت همگاني از تمامي خيرين و ورزشكاران دعوت كرده است با حضور گسترده خود در اين مراسم مردمي همچنان به كمك هموطنان زلزله خود بشتابند .