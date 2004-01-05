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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۳۱

براي كمك به زلزله زدگان بم برگزار مي شود

مراسم گلريزان كميته ملي المپيك در ورزشخانه شهيد فهميده

طي مراسمي از سوي كميته المپيك ، بار ديگر جامعه ورزش براي ياري رساندن به زلزله زدگان شهر بم به صحنه خواهند آمد .

به گزارش خبرنگار"مهر" كميته ملي المپيك قصد دارد باتوجه به ويژگي هاي سنتي ورزشخانه هاي باستاني جهت برگزاري مراسم نيكو كاري و خيريه ، مراسم گلريزاني را با حضور قهرمانان المپيك كشور، المپين ها ، مسئولان ورزشي ، ورزشكاران و ورزش دوستان برگزار كند .
اين مراسم قرار است ساعت 10 صبح روز جمعه 19 دي ماه در محل ورزشخانه شهيد فهميده واقع در ضلع شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش برگزار شود .
كميته ملي المپيك با دعوت همگاني از تمامي خيرين و ورزشكاران دعوت كرده است با حضور گسترده خود در اين مراسم مردمي همچنان به كمك هموطنان زلزله خود بشتابند .

کد مطلب 49759

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