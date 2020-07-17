مرور آثار ماندگار «انیو موریکونه» در شبکه «نمایش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، شبکه نمایش در ژانر منتخب هفته، به فیلمهایی با موضوع زندگینامه (بیوگرافی) میپردازد و در بخش صحنه گران، مرور آثار آهنگساز برجسته فیلم انیو موریکونه را در جدول پخش قرار داده است.
موریکونه که ساخت موسیقی بیش از ۵۰۰ اثر سینمایی و تلویزیونی و همچنین ۱۰۰ اثر کلاسیک را بر عهده داشت، پنجبار با فیلمهای «روزهای بهشت» (۱۹۷۸)، «مأموریت» (۱۹۸۶)، «تسخیرناپذیران» (۱۹۸۷)، «باگزی» (۱۹۹۱) و «مالنا» (۲۰۰۰) نامزد کسب جایزه اسکار شد و در سال ۲۰۰۷ میلادی جایزه افتخاری آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار را دریافت کرد و در سال ۲۰۱۶ در سن ۸۷ سالگی برای فیلم «هشت نفرتانگیز» ساخته کوئنتین تارانتینو جایزه اسکار موسیقی متن را کسب کرد.
وی با کارگردانان شاخص بسیاری چون سرجیو لئونه، برناردو برتولوچی، رومن پولانسکی، فرانکو زفیرلی، الیور استون، کوئنتین تارانتینو، جوزپه تورناتوره و پیر پائولو پازولینی همکاری داشت. با این حال، خیلیها او را با ملودی فراموشنشدنی میشناسند که برای فیلمهای ژانر وسترن اسپاگتی دهه ۶۰ میلادی به کارگردانی سرجیو لئونه ساخت.
فیلمهایی سینمایی با موسیقی این آهنگساز مطرح در باکس مرور آثار از شنبه تا جمعه ساعت ۲۱ به ترتیب «حرفهای»، «روزی روزگاری در غرب»، «تسخیرناپذیران»، «نبرد الجزایر»، «ارتش ۵ نفره»، «دسته سیسیلیها» و «خوب، بد، زشت» هستند.
نظر شما