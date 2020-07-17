شناسایی ۲۴ کانون شیوع بیماری تب برفکی در آذربایجان شرقی

امیرحسین بهداد در گفتوگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه بیماری تب برفکی از جمله بیماریهای مهم حوزه دامداری بوده که هرگونه بیتوجهی میتواند خسارت جبرانناپذیری را به اقتصاد دامداران وارد کند اظهار کرد: یکی از راههای پیشگیری از بیماری تب برفکی، واکسیناسیون دامهاست و در کنار واکسیناسیون؛ بایستی بهداشت دام، امنیت زیستی، سمپاشی اماکن دامی و اصول قرنطینه بر اساس پروتکلها رعایت شود.
وی از تأمین واکسن بیماری تب برفکی در شرایط کرونایی برای واکسیناسیون دامهای آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: اول پیشبینی ما این بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت در تبادل بین کشورها، نتوانیم واکسن تأمین کنیم، ولی خوشبختانه پیشبینیهایمان محقق نشد و توانستیم به حد کافی و بیش از نیاز استان واکسن تب برفکی تأمین کنیم.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با ذکر اینکه تاکنون ۲۴ کانون شیوع بیماری تب برفکی در آذربایجان شرقی شناسایی کردهایم، گفت: خوشبختانه شرایط کرونایی، کاهش خرید و فروش و جابهجایی دام به دلیل تعطیلی میادین دواب استان، موجب شد تا بیماری تب برفکی به مرحله اپیدمی نرسد.
بهداد اضافه کرد: پیدایش بیماری تب برفکی، بیماری ویژه دام معمولاً هر ساله در آذربایجان شرقی مشاهده میشود و امسال نیز این بیماری روند طبیعی خود را طی میکند اینطور نیست که جای نگرانی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه واکسن مقابله با بیماری تب برفکی به حد کافی در آذربایجان شرقی وجود دارد، گفت: از دامداران خواهشمندم تا با اکیپهای دامپزشکی همکاریهای لازم را انجام دهند و به خاطر بهادار بودن واکسن از همکاری با دامپزشکان امتناع نکنند زیرا با این عدم همکاری سرمایه شخصی دامداران و سرمایه ملی در معرض مخاطره قرار میگیرد.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شیوع ویروس کرونا خللی در امور دامپزشکی استان داشته یا خیر، گفت: شیوع ویروس کرونا تاکنون در حوزه پرورش ماهی تأثیر داشته به طوری که کاهش فروش ماهی، بعضاً موجب تلفات شده بود.
بهداد اضافه کرد: چون دامپزشکی مستقیماً با سلامت و امنیت غذایی مردم سر و کار دارد، شیوع کرونا هم باعث نمیشود تا شغل دامپزشکی محدود یا تعطیل شود، چون اگر محدود یا تعطیل شود در جامعه کروناهای متعددی شکل میگیرد و برخی بیماریهای مشترک بین انسان و دام در زمان تعطیلی یا محدود کردن دامپزشکی اوج بگیرد خطر این بیماریها به مراتب بیشتر از کرونا خواهد بود.
وی در پایان با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانهای آذربایجان شرقی همواره پابهپای کارکنان دامپزشکی برای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی مسائل مربوط به دامپزشکی تلاش میکنند، لازم میدانم تا ایفای نقش رسانهها در تنویر افکار عمومی و اطلاعرسانی سیاستها و رویکردهای دامپزشکی استان و شهرستانها قدردانی کنم.
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