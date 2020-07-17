کیفیت هوای پایتخت قابل قبول گزارش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت تا صبح جمعه ۲۷ تیر ۹۹، به دلیل افزایش غلظت آلاینده ازن در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. این سومین روز پیاپی است که «ازن»، هوای تهران را آلوده میکند.
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح جمعه با شاخص میانگین ۱۲۱ و آلاینده شاخص ازن در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. کیفیت هوای هم اکنون نیز با شاخص میانگین ۸۴ در شرایط قابل قبول گزارش شده است.
آلاینده ازن همچنین از ابتدای سال تاکنون (۲۷ تیر) ۲۱ روز از هوای پایتخت را آلوده کرده و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داده است.
بر اساس این گزارش شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول (سالم) یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
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