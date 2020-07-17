نیروی انتظامی بهبهان با تحرکات قاطعانه برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی بهبهان در شرق استان خوزستان بامداد جمعه ۲۷ تیرماه ۹۹ با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست: با هوشیاری از هرگونه تجمعی که می‌تواند مستمسکی برای حرکت ضد انقلاب شود، خودداری گردد.

در ادامه این اطلاعیه نیز آمده است: نیروی انتظامی بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود با این تحرکات مذبوحانه به طور قاطع برخورد خواهد کرد.

اطلاعیه نیروی انتظامی بهبهان پس از آن صادر شده که در پی یک فراخوان، شامگاه روز پنج‌شنبه منطقه مرکزی شهر جمعیت معدودی با برگزاری تجمع و سردادن شعار هنجار شکن، قصد تحرکاتی داشتند بلافاصله عوامل انتظامی جمعیت را متفرق و خوشبختانه خسارت مالی و جانی در پی نداشت.