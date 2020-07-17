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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

با صدور اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

نیروی انتظامی بهبهان با تحرکات قاطعانه برخورد می کند

نیروی انتظامی بهبهان با تحرکات قاطعانه برخورد می کند

اهواز ـ فرماندهی انتظامی بهبهان از «برخورد قاطع با تحرکات» در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی بهبهان در شرق استان خوزستان بامداد جمعه ۲۷ تیرماه ۹۹ با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست: با هوشیاری از هرگونه تجمعی که می‌تواند مستمسکی برای حرکت ضد انقلاب شود، خودداری گردد.

در ادامه این اطلاعیه نیز آمده است: نیروی انتظامی بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود با این تحرکات مذبوحانه به طور قاطع برخورد خواهد کرد.

اطلاعیه نیروی انتظامی بهبهان پس از آن صادر شده که در پی یک فراخوان، شامگاه روز پنج‌شنبه منطقه مرکزی شهر جمعیت معدودی با برگزاری تجمع و سردادن شعار هنجار شکن، قصد تحرکاتی داشتند بلافاصله عوامل انتظامی جمعیت را متفرق و خوشبختانه خسارت مالی و جانی در پی نداشت.

کد مطلب 4975926

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      0 0
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      بهتراست احکام اعدام مشمول یک درجه تخفیف قرار گیرد تا در شرایط کرونایی شهر آرام شود
    • نلشناس IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
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      اگر رافت اسلامی شامل این سه تن شود جو حتما آرام میشود
    • محسن IR ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      0 0
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      با سلام چطور میتوانیم اعتراض خودمان رو به وضعیت فعلی نشون بدیم تا انگ امنیتی بهمون نزنن. سه ساله که دولت داره از مردم دزدی میکنه.پول ندارن دولت رو کوچک کننده! !!

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