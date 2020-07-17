تیراندازی قایق های جنگی رژیم صهیونیستی به سوی فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع فلسطینی از اقدام ددمنشانه جدید نظامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها خبر دادند.
بر اساس این گزارش؛ قایقهای جنگی رژیم صهیونیستی به سوی قایقهای ماهیگیران فلسطینی در ساحل شهر بیت لاهیا در شمال غزه تیراندازی کردند.
این منابع به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکردند.
مقامهای فلسطینی در غزه میگویند که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی تقریباً به طور روزانه، اقدام به تیراندازی به سوی ماهیگیران فلسطینی، مجروح ساختن و یا دستگیری شماری از آنان میکند. بنا به اعلام اتحادیه ماهیگیران غزه، شغل صیادی در غزه که حدود چهار هزار نفر در آن فعالیت دارند، به دلیل کم شدن میزان صید روزانه و محدودیتهای اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی برای ماهیگیران، کاهش یافته است. رژیم صهیونیستی که مدتهاست نوار غزه را از دریا، زمین و هوا مورد محاصره قرار داده، همواره مانع فعالیت ماهیگیران و کشاورزان فلسطینی در این مناطق میشود.
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