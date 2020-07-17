توسعه و تجاری سازی موتور کم مصرف سه استوانه ایرانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، پیمان شرقی، مدیر پروژه توسعه و تجاری سازی موتور کم‌مصرف سه استوانه ایران خودرو در این باره گفت: طراحی موتور سه استوانه با فرآیند الگوبرداری از موتورهای متعدد به‌روز دنیا با فناوری‌های مختلف تزریق مستقیم بنزین از سال ۹۵ آغاز شد.

وی افزود: در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، با استفاده از توانمندی‌های موجود در بخش طراحی و مهندسی و زنجیره تأمین، به دنبال اجرای این طرح برای رسیدن به اهداف کلان همچون مصرف سوخت کم‌تر از پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش و سطح آلایندگی اروپا ۶ هستند.

شرقی تصریح کرد: این اقدامات، در شرایط تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی و ترک همکاری‌ها از سوی شرکای اروپایی، بیانگر رویکرد هوشمندانه ایران خودرو در مقابله با تحریم‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در روز کارگر امسال و تاکید ایشان بر استفاده از فکر و توان صنعتگران برای طراحی موتور کم مصرف، اظهار کرد: منویات ایشان سبب شد تا در ایران خودرو کمیته ویژه‌ای برای تسریع در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای قوای محرکه کم مصرف تشکیل شود. درحال حاضر کمیته راهبری توسعه و تجاری‌سازی خودروهای کم مصرف درایران خودرو، اجرای طرح‌های متعددی از جمله توسعه قوای محرکه را دنبال می‌کند.

مدیر برنامه ریزی و اجرای طرح‌های ایپکو، توسعه و تجاری‌سازی موتور سه استوانه را یکی از این طرح‌ها دانست و خاطرنشان کرد: این طرح در برگیرنده خانواده موتور سه استوانه کم مصرف ایرانی با چهار موتور، شامل دو موتور تنفس طبیعی با فناوری تزریق درگاهی (PFI) و یک موتور ۱.۲ لیتری پرقدرت با فن آوری پرخوران و تزریق درگاهی بنزین و گاز و یک موتور فن آورانه ۱.۲ لیتری با بهره گیری از فناوری پرخوران و سامانه تزریق مستقیم بنزین (GDI) با مالکیت معنوی ایران‌خودرو است.

شرقی ادامه داد: از فناوری‌های به‌کارگرفته شده در این موتورها می‌توان به استفاده از فناوری‌های برقی مانند دمابان (ترموستات) برقی، تلمبه روغن دبی متغیر، فناوری کوچک‌سازی با کاهش تعداد استوانه از چهار به سه و استفاده از پرخوران و سامانه تزریق مستقیم سوخت اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این طرح به تعمیق داخلی سازی و توانمندسازی زنجیره تأمین برخی فناوری‌ها همانند برقی‌سازی در قطعات (electrification) و سامانه پرخوران در داخل کشور منجر خواهد شد.

مدیر توسعه و تجاری سازی موتور کم مصرف سه استوانه ایران خودرو با بیان این‌که موتور سه استوانه دارای وجه تمایز برجسته ای با انواع موتورهای موجود در بازار خودرو است، افزود: مشابه این موتور تا کنون در هیچیک از خودروهای تولید داخل کشور تولید و استفاده نشده و دانش توسعه و تجاری سازی آن در اختیار خودروسازان بزرگ جهانی است.

شرقی ادامه داد: موتور سه استوانه با بهره گیری از دانش الگوبرداری و انتقال فناوری، تحقیق، پژوهش و تجربه، متناسب با جغرافیای ایران و قابل رقابت با موتورهای مشابه خودروسازان بزرگ جهانی است و از این لحاظ ایران را در زمره کشورهایی قرار خواهد داد که دارای مالکیت دانش طراحی و توسعه موتورهای سه استوانه کم مصرف تزریق مستقیم سازگار با محیط زیست است.

وی تصریح کرد: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، ایپکو، به‌عنوان متولی توسعه قوای محرکه ایران خودرو و یکی از اعضای کمیته راهبری توسعه خودروهای کم مصرف، مسؤولیت انجام این طرح را در گروه صنعتی بر عهده دارد. این شرکت پس از الگوبرداری، طرح ریزی اولیه را انجام داده و توسعه طراحی مفهومی و تجاری سازی مبتنی بر الگوبرداری و تجارب داخلی و بومی سازی فناوری‌های این موتور در داخل گروه آغاز کرده است.

شرقی زمان شروع تولید نخستین موتور سه استوانه را زمستان سال ۱۴۰۱ اعلام کرد و گفت: موتورهای بعدی با فاصله هفت ماه بعد وارد چرخه تولید خواهند شد. رونمایی از نخستین موتور این خانواده بر روی خودروی کلاس A+ در بهمن ماه امسال خواهد بود.

وی شمارگان تجمعی تولید خانواده موتور سه استوانه ایران خودرو طی شش سال پس از آغاز تولید را بالغ بر ۷۰۰ هزار دستگاه عنوان و خاطرنشان کرد: این موتورها در محصولات جدید ایران‌خودرو و در سطح ملی بر روی دیگر کفی‌های خودروسازان داخلی قابلیت استفاده خواهد داشت.



