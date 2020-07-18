استان سمنان ۷۱ کتابخانه عمومی دارد/ افزایش مطالعه در ایام کرونا

حسین شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه استان سمنان دارای ۷۱ کتابخانه است که از لحاظ جمعیت آمار نسبتاً خوبی محسوب میشود، بیان کرد: ۱۰۶ کتابدار در سراسر استان وظیفه کار در کتابخانه و همچنین ترویج فرهنگ مطالعه را برعهده دارند که علیرغم تعطیلی کتابخانههای عمومی در ایام کرونا، این افراد بیکار نبودهاند.
وی با بیان اینکه تعطیلی کتابخانه به معنای تعطیلی تمام فعالیتهای ترویج در راستای فرهنگ مطالعه نیست، بیان کرد: کتابخوانی، قصه خوانی و کارگاههای آموزشی، ترویج فرهنگ مطالعه، شعر و… در زمره فعالیتهایی است که به خصوص با هدف جذب نوجوانان به موضوع کتابخوانی و مطالعه توسط کتابداران سراسر استان در فضای مجازی انجامشده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان با بیان اینکه این فعالیتها موردتوجه خانوادهها و نوجوانان استان قرار گرفته است، تاکید کرد: استقبال خوب از موضوعات مرتبط با کتاب در ایام کرونا نشان داد که در این روزهای قرنطینه تا حدی میتوان گفت میزان مطالعه افزایش هم یافته است.
شاکری با بیان اینکه بازگشایی کتابخانهها از سوی ستاد کرونا اعلام میشود، بیان کرد: از ۷۱ کتابخانه موجود در سطح استان ۸۳ باب نهادی، ۱۸ کتابخانه مستقل و مشارکتی و یک باب کتابخانه در شاهرود شخصی است که در صورت امکان استفاده عموم از آن قطعاً توسط همکاران ما با تمام تدابیر بهداشتی و حفاظت شخصی از جمله ضدعفونی، استفاده الزامی از ماسک، دستکش و… در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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