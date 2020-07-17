به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «نردبان»، دومین قسمت از فصل جدید برنامه تلویزیونی «نردبان» امشب ۲۷ تیرماه روی آنتن شبکه مستند میرود که گفتگویی با مستندسازان و نظریهپردازان مطرح سینمای مستند در داخل و خارج ایران دارد و آنها از تجربیات خود در فیلمسازی و عکاسی مستند میگویند و سینمای مستند ایران را مورد بررسی قرار خواهند داد.
این قسمت از برنامه «نردبان» با موضوع «سوگواری در فیلم مستند» سراغ مستند «سیاه کمرنگ» رفته و موضوع سوگواری در دوره کرونا را در قاب فیلم مستند روایت کرده است، همچنین در این بخش گفتگویی متفاوت با سوژه این فیلم مستند، صورت میگیرد.
اتفاق دیگر این قسمت از نردبان، گفتگویی اختصاصی با بیل نیکولز نظریهپرداز مشهور سینمای مستند و مولف بسیاری از کتابهای این حوزه است. او در گفتگویی تصویری درباره آخرین تحقیقات خود صحبت کرده و به ارزیابی وضعیت سینمای مستند ایران میپردازد.
بیل نیکولز، استاد و مدیر رشته مطالعات سینما در دانشگاه دولتی سانفرانسیسکو آمریکا است. کتاب مهم او در حوزه مطالعات سینمای مستند به نام «بازنمایی واقعیت: مسائل و مفاهیم سینمای مستند» است که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. وی کتاب بعدیاش را نیز با عنوان «مرزهای محو: پرسشهایی درباره معنا در فرهنگ معاصر» در سال ۱۹۹۴ منتشر کرد. کتاب «مقدمهای بر فیلم مستند» بیل نیکولز هم که در سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات دانشگاه ایندیانا منتشر شد، چند سال بعد با ترجمه «محمد تهامینژاد» توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند راهی بازار نشر ایران شد.
«نردبان»، مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش میکند فیلم و عکاسی مستند را در دو بخش آماتور و تخصصی به علاقهمندان آموزش دهد. نقد و بررسی آثار مستند سینمای ایران، ترجمه و دوبله مستر کلاسهای آموزش مستند، دعوت از فیلمسازان باسابقه و راهاندازی جشنواره فیلمسازی «نردبان» از فعالیتهای متنوع این برنامه در فصل جدید آن است.
این برنامه با اجرای محمد شکیبانیا، کارگردانی اصغر احمدپور و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بور بور با آیتمهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند میرود.
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