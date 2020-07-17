تخصیص ۵ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل سالن تخصصی تیراندازی مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز گذشته در حاشیه دیدار رئیس فدراسیون تیراندازی، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی و رئیس هیئت تیراندازی استان در اراک اظهار کرد: مبلغ ۵ میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل و تجهیز سالن تخصصی تیراندازی خفیف مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) اراک اختصاص یافت تا در آینده نزدیک شاهد بهره برداری این سالن باشیم.



وی با اشاره به حمایت از ورزش تیراندازی استان مرکزی افزود: مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات کم بهره بانکی برای خرید سلاح و تجهیزات تیراندازی، به تیراندازان برتر استان اختصاص یافت.



استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سال جهش تولید، از طرح ساخت دستگاه‌های پرتاب بشقابک اهداف پروازی با استانداردهای جهانی حمایت می‌شود تا به زودی شاهد تولید این بشقابک در استان مرکزی باشیم.