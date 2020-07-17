به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، درباره واریز مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: سازمان برنامه و بودجه به علت شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور، هزار میلیارد تومان از اعتبارات سازمان بیمه سلامت را تخصیص داد و قرار شد این مبلغ تا روز شنبه به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شود.



وی اظهار کرد: به این ترتیب، بدهی سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ به ۳ ماه می‌رسد و ۷۰ درصد از مطالبات خرداد ماه ۹۹ نیز پرداخت خواهد شد. این مبالغ در قالب مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان بیمه سلامت تا روز شنبه به حساب دانشگاه‌ها واریز می‌شود.