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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۵

سرپرست سازمان بیمه سلامت خبر داد؛

واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

سرپرست سازمان بیمه سلامت، از واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی این سازمان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تا روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، درباره واریز مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: سازمان برنامه و بودجه به علت شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور، هزار میلیارد تومان از اعتبارات سازمان بیمه سلامت را تخصیص داد و قرار شد این مبلغ تا روز شنبه به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شود.

وی اظهار کرد: به این ترتیب، بدهی سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ به ۳ ماه می‌رسد و ۷۰ درصد از مطالبات خرداد ماه ۹۹ نیز پرداخت خواهد شد. این مبالغ در قالب مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان بیمه سلامت تا روز شنبه به حساب دانشگاه‌ها واریز می‌شود.

کد مطلب 4975960

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