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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۷

از سوی انتشارات انقلاب اسلامی؛

کتاب «تفسیر سوره تغابن» رهبر معظم انقلاب منتشر شد

کتاب «تفسیر سوره تغابن» رهبر معظم انقلاب منتشر شد

کتاب «تفسیر سوره تغابن» رهبر معظم انقلاب از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد. تمامی ۱۸ آیه این سوره در ۱۰ جلسه از تاریخ ۷ مهر ۱۳۶۲ تا ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ مورد بحث قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تفسیر سوره تغابن» متن ویراسته جلسات تفسیر سوره تغابن حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی)، رهبر معظّم انقلاب اسلامی است که در دوران مسئولیّت ریاست جمهوری معظّمٌ‌له در جمع پاسداران و اعضای دفتر ریاست جمهوری برگزار شده و تمامی ۱۸ آیه این سوره در ۱۰ جلسه از تاریخ ۷ مهر ۱۳۶۲ تا ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ مورد بحث قرار گرفته است.

ایشان درباره‌ی علّت انتخاب این سوره و دیگر سوره‌های جزء ۲۸ و ۲۹ که متن شرح آن به زودی منتشر می‌شود، می‌فرمایند: «علّت اینکه اینجا را انتخاب کردیم این است که سوره‌های جزء بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم و این حدود، غالباً سوره‌های مدنی و از سوره‏‌هایی است که در مدینه‏ طیّبه بر پیغمبر اکرم نازل شده و مربوط است به بعد از تشکیل حکومت اسلامی، یعنی مثل وضع کنونی ما.

نوع مطالب و مسائلی که بعد از تشکیل حکومت برای یک جامعه لازم است با نوع مطالب و مسائلی که [مربوط به] حین مبارزه‌‏ مردم برای تشکیل حکومت اسلامی است فرق می‌کند؛ کمااینکه شما در جامعه‏ خودمان هم این را مشاهده می‌کنید. امروز شما یک مسائلی دارید که این مسائل قبل از بهمن ۵۷ برای شما وجود نداشت، مطرح نبود؛ آن روز مسائلی داشتید که امروز برای شما مطرح نیست. مثلاً مسئله‏ منافقین و مسئله‏ نفاق، مسئله‏ عدالت اجتماعی، مسئله‏ حکومت، مسئله‏‌ جهاد در جبهه‌های جنگ و ده‏‌ها مسئله از این قبیل، مسائل عمده‏‌ بعد از تشکیل حکومت است و این مسائل همان مسائلی است که در آیات مدنی بیشتر به آنها پرداخته شده.»

کد مطلب 4975961

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