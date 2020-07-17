  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۷

معاون وزارت صمت :

طراحی پلتفرم مشترک خودرو ضروری است

طراحی پلتفرم مشترک خودرو ضروری است

معاون وزارت صمت، گفت: برای رقابت با شرکت های خودروساز خارجی طراحی پلتفرم مشترک ضروری است تا بهای تمام شده محصول کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر بیات، سرپرست ایدرو با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه تولید خودروهای تجاری و سنگین گفت: یکی از مشکلات ما در صنعت خودرو موضوع پلتفرم مشترک است که در بخش خودروهای تجاری هم این موضوع مشهود است.

معاون وزیر صمت افزود: برای رقابت با شرکت‌های خودروساز خارجی طراحی پلتفرم مشترک ضروری است تا بهای تمام شده محصول کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: با کاهش قیمت تمام شده و طراحی پلتفرم مشترک علاوه بر اینکه میزان و تیراژ تولید افزایش پیدا می‌کند باعث می‌شود استاندارد سازی را به معنای واقعی گسترش و توسعه دهیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به موضوع تحریم‌های ظالمانه تصریح کرد: علی رغم همه فشارها، وزارت صمت با تمام قدرت مسیرهای خنثی سازی تحریم‌ها و داخلی سازی و ورود ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه را دنبال می‌کند.

وی در خصوص اتوبوس‌های آماده عرضه به مشتریان اظهار داشت: بحث قیمت گذاری این خودروها با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جریان است.

وی ابراز امیدواری کرد ظرف روزهای آینده قیمت گذاری مناسب و منطقی که هم در آن منافع مصرف کنندگان و هم منافع تولید کنندگان رعایت شده باشد صورت پذیرد.

سرپرست سازمان ایدرو خاطرنشان کرد: در شرایط مبارزه با تحریم اقتصادی و مشکلات بیماری کرونا، حمایت از تولیدکنندگان نقش مهمی را در ثبات اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 4975985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خودروسازان چینی میتوانند مشترکا با خودروسازان ما وارد شراکت شوند و در داخل ایران خودرو تولید کنند در جهت صادرات به بازارهای منطقه و کشورهای همسایه ایران، اینطور هزینه حمل و نقل و تولید کاهش میاید
    • علی IR ۰۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با توجه به زیرساخت های خوب موجود در حمل و نقل و صنعت خودرو و قطعه سازی و نیروی کار متخصص خیلی از خودروسازها خارجی میتوانند مشترکا با ما در ایران خودرو تولید کنند جهت صادرات به کشورهای همسایه ما و منطقه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها