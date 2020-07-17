طراحی پلتفرم مشترک خودرو ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر بیات، سرپرست ایدرو با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه تولید خودروهای تجاری و سنگین گفت: یکی از مشکلات ما در صنعت خودرو موضوع پلتفرم مشترک است که در بخش خودروهای تجاری هم این موضوع مشهود است.
معاون وزیر صمت افزود: برای رقابت با شرکتهای خودروساز خارجی طراحی پلتفرم مشترک ضروری است تا بهای تمام شده محصول کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: با کاهش قیمت تمام شده و طراحی پلتفرم مشترک علاوه بر اینکه میزان و تیراژ تولید افزایش پیدا میکند باعث میشود استاندارد سازی را به معنای واقعی گسترش و توسعه دهیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به موضوع تحریمهای ظالمانه تصریح کرد: علی رغم همه فشارها، وزارت صمت با تمام قدرت مسیرهای خنثی سازی تحریمها و داخلی سازی و ورود ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه را دنبال میکند.
وی در خصوص اتوبوسهای آماده عرضه به مشتریان اظهار داشت: بحث قیمت گذاری این خودروها با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جریان است.
وی ابراز امیدواری کرد ظرف روزهای آینده قیمت گذاری مناسب و منطقی که هم در آن منافع مصرف کنندگان و هم منافع تولید کنندگان رعایت شده باشد صورت پذیرد.
سرپرست سازمان ایدرو خاطرنشان کرد: در شرایط مبارزه با تحریم اقتصادی و مشکلات بیماری کرونا، حمایت از تولیدکنندگان نقش مهمی را در ثبات اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
نظر شما