به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه جنایت جدید هواپیماهای نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در هدف قرار دادن مراسم عروسی در شهرهای الحجه و الجوف یمن که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر از زنان و کودکان بی گناه شد، به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان این حمله هوایی اظهار داشت: متاسفانه جنایات جنگی نیروهای نظامی ائتلاف در یمن در پناه سکوت و بی تفاوتی جامعه بین‌الملل ادامه دارد.

موسوی از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواست به هر طریق ممکن مانع از استمرار این جنایات از سوی هواپیماهای سعودی در حق یمن شوند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: کشورهای حامی تسلیحاتی نیروهای مهاجم به یمن که با در اختیار قراردادن بمب‌ها و سلاح‌های نابودکننده به آنان موجب به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان یمنی شده‌اند در این جنایات شریک بوده و باید در قبال اینگونه حمایت‌های خود به جامعه بین‌المللی و مردم یمن پاسخگو باشند.

موسوی افزود: این جنایات در حالی ادامه دارد که متاسفانه اخیراً سازمان ملل با فشار سیاسی آمریکا و دلارهای نفتی سعودی نام عربستان سعودی را از فهرست رژیم‌های کودک کش خارج کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان از سازمان ملل خواست در تصمیم خود تجدید نظر کرده و تلاش‌های خود را برای توقف فوری حملات افزایش داده و تدابیر و اقدامات لازم برای حفاظت از سلامت و امنیت غیرنظامیان بویژه زنان و کودکان را به کار گیرد.