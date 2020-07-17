تغییر نرخ ارز دستگاه سمعک و تست قند خون کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تخصیص ارز اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، خبر تغییر نوع ارز دستگاه سمعک، دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه و دستگاه استپلر از نرخ رسمی به نیمایی را تکذیب کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به برخی شایعات در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص تغییر نوع ارز دستگاه سمعک، دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه آن و دستگاه استپلر از نرخ رسمی به نیمایی، به اطلاع می‌رساند، کمافی‌السابق ارز نرخ رسمی به واردات این اقلام تعلق می‌گیرد و نوع ارز آنها تغییری نکرده است. لذا عدم رعایت قیمت‌های اعلامی برای اقلام شده مندرج در پورتالimed.ir توسط برخی از فروشندگان به منزله گرانفروشی و تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

قیمت مورد تایید این اقلام در پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس www.imed.ir در قسمت «استعلام فهرست قیمت کالاهای مصرفی مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی جهت اطلاع رسانی عموم مردم» منتشر شده و در دسترس است و تامین کنندگان مکلف به رعایت قیمت‌های مصوب و توزیع محصولات مذکور در شبکه توزیع مجاز طبق ضوابط و مقررات بوده و می بایست مطابق بخشنامه های ابلاغی قبلی، نسبت به درج سوابق توزیع در «سامانه کالاهای مشمول ارز رسمی» اقدام نمایند.