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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۲

اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد

تغییر نرخ ارز دستگاه سمعک و تست قند خون کذب است

تغییر نرخ ارز دستگاه سمعک و تست قند خون کذب است

خبر تغییر نوع ارز دستگاه سمعک، دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه و دستگاه استپلر از نرخ رسمی به نیمایی تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تخصیص ارز اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، خبر تغییر نوع ارز دستگاه سمعک، دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه و دستگاه استپلر از نرخ رسمی به نیمایی را تکذیب کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به برخی شایعات در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص تغییر نوع ارز دستگاه سمعک، دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه آن و دستگاه استپلر از نرخ رسمی به نیمایی، به اطلاع می‌رساند، کمافی‌السابق ارز نرخ رسمی به واردات این اقلام تعلق می‌گیرد و نوع ارز آنها تغییری نکرده است. لذا عدم رعایت قیمت‌های اعلامی برای اقلام شده مندرج در پورتالimed.ir توسط برخی از فروشندگان به منزله گرانفروشی و تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

قیمت مورد تایید این اقلام در پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس www.imed.ir در قسمت «استعلام فهرست قیمت کالاهای مصرفی مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی جهت اطلاع رسانی عموم مردم» منتشر شده و در دسترس است و تامین کنندگان مکلف به رعایت قیمت‌های مصوب و توزیع محصولات مذکور در شبکه توزیع مجاز طبق ضوابط و مقررات بوده و می بایست مطابق بخشنامه های ابلاغی قبلی، نسبت به درج سوابق توزیع در «سامانه کالاهای مشمول ارز رسمی» اقدام نمایند.

کد مطلب 4975988

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