۱۷۰۰ کارگاه در زنجان متقاضی دریافت تسهیلات خسارت کرونا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یوسفی از شناسایی ۱۳ هزار و ۷۸۵ کارگاه مشمول استفاده از تسهیلات خسارت کرونا در استان خبر داد و افزود: افراد ثبت‌نام کننده حداکثر سه روز بعد از ثبت‌نام مورد تایید دستگاه اجرایی قرار می‌گیرند و در ادامه به سیستم بانکی ارجاع داده می‌شوند و بعد از مدت یک هفته که مراتب مورد قبول واقع شد و متقاضی واجد شرایط بود می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام کند.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه محدودیت‌های متعارفی که در سایر تسهیلات بانکی، همچون بدهی‌های غیر جاری، استعلام مالیاتی یا چک‌های برگشتی در این طرح در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: افراد مشمول به راحتی می‌توانند ثبت نام کرده و تسهیلات را دریافت نمایند.

یوسفی با بیان اینکه واحدهایی که دارای کد کارگاهی هستند به ازای هر کارگر خود ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند، گفت: ۱۲ میلیون تومان برای شغل‌هایی است که از کرونا آسیب دیده‌اند و ۱۶ میلیون تومان نیز برای آن دسته از شغل‌های است که بنا به دستور ستاد کرونا واحد صنفی‌شان تعطیل شده است.

یوسفی با بیان اینکه در مرحله دوم که تسهیلات به کارگاه‌های فاقد کد کارگاهی تعلق می‌گیرد، داشتن یا نداشتن بیمه، معیار نیست، افزود: کارگاه هایی که حتی بیمه ندارند نیز می‌توانند به ازای هر نفر به صورت خویش‌فرمایی ۶ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند و در صورتی که رابطه بین کارگری و خویش‌فرمایی بین سرپرست کارگران و پرسنل وجود داشته باشد به ازای هر کارگر ۸ میلیون تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه سهم این استان از تسهیلات ویژه کرونا ۴۸۸ میلیارد تومان است، تاکید کرد: هیچ گونه محدودیتی در این طرح و این میزان اعتبار وجود ندارد، به همین دلیل با توجه به خسارت‌های بالایی که ویروس کرونا وارد کرده است کسانی که واجد شرایط هستند بهتر است از تسهیلات بهره‌مند گردند.