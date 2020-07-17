محدودیت های کرونایی در استان ایلام تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر جمعه در گفتگو با رسانههای استان اظهار کرد: در پی تشدید وضعیت کرونا در استان ایلام و تداوم وضعیت قرمز، امروز جمعه محدودیتهای اعمال شده تا یک هفته دیگر تمدید شده است.
وی به محدودیتها برای هفته پیش رو اشاره کرد و گفت: آموزشگاههای خصوصی، فنی و حرفهای، باشگاههای ورزشی جمعی، استخرها، تالارها و مجتمعهای مناطق قرمز ایلام یک هفته دیگر تعطیل میشوند.
استاندار ایلام تصریح کرد: برگزاری هر گونه مراسم مذهبی، اجتماعی و فرهنگی، همایشها و گردهمایی ادارات تا یک هفته ممنوع است.
سلیمانی دشتکی افزود: زدن ماسک در همه اماکن عمومی اجباری است و ادارات به ارباب رجوع بدون ماسک خدمات نمیدهند.
وی گفت: تا اطلاع ثانوی فعالیت سینما و پارک و موزهها و ورزشگاهها، آرامستان ها و تالارهای پذیرایی و مراسمات، آرایشگاههای زنانه و مردانه و … ممنوع است.
استاندار ایلام بیان کرد: تا اطلاع ثانوی مساجد و مصلیها و هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و هر تجمع جمعیتی در مناطق قرمز با هر عنوانی ممنوع است.
وی گفت: اجتماع بیشتر از ۱۰ نفر ممنوع است و جلسات اداری در صورت ضرورت برگزاری نباید بیشتر از ۱۰ نفر باشند.
سلیمانی دشتکی افزود: جلسات دستگاهها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و مدیران باید در سامانه سامد پاسخگوی مردم باشند.
وی عنوان کرد: تا اطلاع ثانوی بازار و اصناف و مردم حاضر در بازار به طور کامل ملزم به رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و زدن ماسک هستند و تخلف از این موضوع پیگرد قانونی دارند.
وی گفت: درج تاریخ تشییع و مراسم اعلامیهها در چاپخانهها ممنوع است.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه تا اطلاع ثانوی ادارات و سازمانها و نهادها و در هیچ مراسم جمعیتی شرکت نکنند، گفت: کمیته نظارتی ستاد کرونا موظف است در اسرع وقت و به لحظه نحوه اجرای مصوبات را نظارت و گزارش کند.
وی افزود: تمامی مصوبات از لحظه اعلام، لازم الاجرا است و قصور از انجام هر یک از آنها پیگرد قانونی دارد.
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