در آمد ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی فدراسیون کشتی در یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، با گزارش حسابرس مستقل، فدراسیون کشتی در سال گذشته، ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در آمد کسب کرده است که نسبت به سالهای پیش رشد چشمگیری داشته و یک رکورد به حساب می آید.

فدراسیون کشتی این رکورد را در حالی از خود به جا گذاشته که پس از آغاز فعالیتش، بانک پاسارگاد که با مدیریت قبلی فدراسیون همکاری می کرد، از همکاری خود انصراف داده بود و این در آمد بدون همکاری اسپانسر به دست آمد.

فدراسیون کشتی بیشترین درآمدی که تا پیش از این کسب کرده بود، مربوط به سال ۹۷ بود که با کمک اسپانسر وقت، رقم ۳۱ میلیارد و پانصد میلیون تومانی به ثبت رسید اما در سال ۹۸ با افزایش ۷ میلیارد تومانی این رقم به ۳۸ میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش یافت.



در آمد فدراسیون کشتی از سال های ۹۲ تا ۹۷ به تفکیک شرح زیر است:

۱۳۹۲: ۶ میلیارد و سیصد میلیارد تومان

۱۳۹۳: ۱۷ میلیارد و صد میلیون تومان

۱۳۹۴: ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

۱۳۹۵: ۲۸ میلیارد و هفتصد میلیون تومان

۱۳۹۶: ۲۶ میلیارد و هشتصد میلیون تومان

۱۳۹۷: ۳۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان



با توجه به گزارش حسابرس مستقل در سال ۹۸ این رقم به ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید که فقط نسبت به سال ۹۷ رشد ۷ میلیارد تومانی را نشان می دهد.