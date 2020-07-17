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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۳

فرمانده انتظامی استان یزد:

۸۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در یزد کشف شد

۸۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در یزد کشف شد

یزد ـ فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۸۵۰ کیلوگرم موادمخدر یزد خبر داد و گفت: پنج قاچاقچی در این زمینه دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی بهدانی فرد ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و دستگیری اعضای باندهای وارد کننده موادمخدر، مأموران پلیس این استان با کار گسترده اطلاعاتی از بارگیری و حرکت قاچاقچیان با محموله‌های مواد افیونی از شرق کشور به سمت این استان مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران طی ۲۴ ساعت گذشته با تشکیل تیم‌های عملیاتی و کنترل محورهای فرعی و ورودی یزد چهار دستگاه خودرو سواری حامل این مواد را شناسایی و متوقف کردند.

بهدانی فرد با اشاره به دستگیری پنج تن از سوداگران مرگ عنوان کرد: در بازرسی از این خودروها ۸۵۰ کیلو تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند، افزود: پلیس استان یزد با تمام توان به مبارزه بی امان خود با سوداگران مرگ ادامه می‌دهد و در این مسیر به هیچ وجه مماشات و چشم پوشی نخواهد داشت.

کد مطلب 4976000

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