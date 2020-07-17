استفاده از دوچرخه فرهنگسازی شود/درخواست از پلیس راهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی، در دهمین نشست مشترک پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک که به میزبانی پلیس راهور تهران برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات سردار محمدرضا مهماندار، انتصاب سردار حمیدی به عنوان رئیس پلیس راهور تهران را تبریک گفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر نقش تاثیر گذار تعاملات بیشتر این معاونت با پلیس راهور در انجام اقدامات ترافیکی در شهر، گفت: کاهش تصادفات و فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل پاک، دو محور اصلی مشترک حائز اهمیت در مدیریت ترافیک شهر است.

هاشمی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی و مهندسی ترافیک در کاهش تصادفات تصریح کرد: متاسفانه در سال گذشته ۶۰۰ نفر جان خود را از دست دادند از این رو در سال ۹۹ کاهش تصادف مهم ترین دغدغه ی معاونت حمل و نقل و ترافیک بوده و باید تعداد تلفات به کمتر از ۵۰۰ نفر برسد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل پاک در کلانشهر تهران بر ارتقا فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله پاک و ایمن در سطح تهران تاکید کرد و از سردار حمیدی درخواست کرد این دو مورد در دستور کار تمام جلسات بوده و از موضوعات اولویت دار این دو مجموعه باشد.

هاشمی در پایان بر نقش تاثیر گذار جلسات کارشناسی تاکید کرد و گفت: تعامل این دو مجموعه می تواند به عنوان الگویی در کشور مطرح شود چرا که معتقدم با برطرف کردن کوچک ترین اختلافات می توانیم در حوزه خدمت رسانی به مردم عزیز تهران خادمین خوبی باشیم.

در ادامه رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، افزود: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران همواره کنار مجموعه راهور تهران بوده و بیشترین تعاملات را داشته است.

سردار حمیدی گفت: تجهیز سامانه های نظارتی در حوزه های مختلف در ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش مشکلات بسیار مهم است و در این نشست به این موارد رسیدگی کامل شد و در دستور کار کمیته های مربوطه قرار گرفت.

در این نشست درخواست های مشترک معاونت حمل و نقل و ترافیک و پلیس راهور تهران بزرگ به منظور تسهیل مشکلات و موضوعات ترافیکی شهر تهران مطرح و ١٣ پیشنهاد در این خصوص بررسی شد که با تعاملات مدیران و کارشناسان در دستور کار و رسیدگی قرار گیرد.