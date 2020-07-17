مظفری: اشتباه داور بازی ذوب آهن و ماشین سازی پشت پرده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نوید مظفری درباره داوری بازی ماشین سازی و ذوب آهن که با اعتراض شدید ذوبی ها همراه بود، گفت: تیم داوری مرتکب دو اشتباه بزرگ شد. اولی آفسایدی که به اشتباه اعلام شد و گل را از ذوب آهن گرفت. دومی هم گل بعدی ذوب آهن بود که داور به اشتباه خطای هند مهاجم این تیم را اعلام کرد.

وی افزود: ذوب آهن از داوری ضرر کرد و در این شکی نیست. تیم داوری هم باید محروم شود ولی با محرومیت چیزی حل نمی شود. باید ببینیم چرا داوران این مشکلات را انجام می دهند.

کارشناس داوری فوتبال ایران خاطرنشان کرد: مباحثی مطرح شده که این اشتباهات را به سمت مسائل پشت پرده می برند. این را بدانیم ترابیان (داور مسابقه) سه پنالتی اعلام کرد که درست بود. ۹۰ درصد خطاهایی هم که گرفت، درست بود. بیشتر جاگیری های این داور فنی بود. نمی توان تمام عملکرد داور را زیر سئوال برد. در اینکه ترابیان اشتباه کرده و باید محروم شود شکی نیست ولی اینکه تهمت بزنیم یعنی راه را اشتباه رفته ایم.

مظفری همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا لیگ ایران بر خلاف لیگ های اروپایی داوران زیادی دارد؟ اظهار داشت: اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال توسط رؤسای هیئت های استانی انتخاب می شوند. هیات ها هم انتظار دارند داوران خودشان را به کلاس های داوری دعوت کنند. وقتی این اتفاق می افتد، شما هم مجبور هستید به آن داوران بازی بدهید. ساختار داوری ما اشتباه است و تا وقتی این اشتباه ادامه داشته باشد، مجبور هستید ۳۰ داور را انتخاب کنید.

کارشناس داوری در پایان گفت: آقایان کامرانی فر و رفعتی قدم درستی برداشتند تا تعداد داوران در لیگ را کم کنند ولی آنقدر از طرف هیات ها فشار وارد می شود که نمی توانند این کار را انجام بدهند.