داستان دختری که معتاد به دنیا آمد در «شکلات تلخ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «شکلات تلخ»، مجتبی احمدی تهیه‌کننده و کارگردان این برنامه تلویزیونی بیان کرد: برنامه «شکلات تلخ» شنبه این هفته با موضوع آسیب‌دیدگان اجتماعی و معرفی فعالیت‌های اورژانس اجتماعی روی آنتن می‌رود.

وی ادامه داد: به اندازه‌ای که مردم با سامانه تلفنی ۱۲۵ (آتش‌نشانی) یا ۱۱۵ (اورژانس) آشنا هستند به خدمات و فعالیت‌های موثر و مهم اورژانس اجتماعی یا ۱۲۳ شناخت چندانی ندارند. قطعاً سامانه ۱۲۳ بایستی در رسانه‌های مختلف معرفی شود تا در صورت نیاز آسیب‌دیدگان حوزه‌های مختلف از جمله کودک آزاری، معلول آزاری، سالمند آزاری، همسر آزاری و اتفاقاتی مانند خودکشی و… بتوانند با مراجعه به این شماره تماس، مفری ایجاد کنند تا از اتفاقات پیش رو تا حد امکان جلوگیری شود.

احمدی عنوان کرد: در ادامه پرداختن برنامه به آسیب‌های اجتماعی حوزه کودک و نوجوان، کودکان کار، کودکان خیابان در هفته پیش رو تصمیم داریم کودک آزاری و آسیب‌هایی که در اطراف زندگی برخی از کودکان در خانواده و خارج از خانه رخ می‌دهد را بررسی و تحلیل کرده و البته به اقدامات اورژانس اجتماعی که از طرق مختلف می‌تواند کمک حال آن‌ها باشد معرفی کنیم.

این تهیه کننده بیان کرد: در برنامه روز شنبه ۲۸ تیر داستان زندگی دختری را بررسی می‌کنیم که معتاد به دنیا می‌آید و اعتیاد پدر و مادر مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.

برنامه «شکلات تلخ» با ساختاری مستند روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ و روزهای یکشنبه و چهارشنبه بعد از اخبار شبانگاهی روی آنتن شبکه ۵ سیما می‌رود.