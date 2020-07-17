شورای نگهبان سدی در برابر افراد ناصالح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینیان پیش از ظهر جمعه در دیدار با اعضای دفتر نظارت شورای‌نگهبان دامغان به میزبانی دفتر خود، ضمن اشاره به نگاه کارشناسی اعضای شورای‌نگهبان در خصوص مسائل مرتبط با مسئولیت پذیری در نظام اسلامی، بیان کرد: نگاه شورای‌نگهبان در حقیقت کارشناسی و بی‌طرفانه است و در این چهار دهه عمر بابرکت انقلاب نیز جز این نبوده است.

وی با بیان اینکه نظارت‌های شورای‌نگهبان در اصل قانونمند هستند و تصمیمات آن دشمن شناسانه است، تاکید کرد: شورای‌نگهبان در پیشگیری از نفوذ دلباختگان و دست‌پروردگان نظام سلطه و استکبار در ارکان نظام نقشی حیاتی داشته است.

امام جمعه دامغان شورای‌نگهبان را سدی در برابر نفوذ افراد نااهل و ناصالح در نظام اسلامی دانست و ابراز کرد: در تاریخ انقلاب اسلامی ده‌ها انتخابات برگزار شده و همین امر گویای اهمیت رسالت شورای نگهبان است.

حسینیان تشخیص شورای‌نگهبان در قبال افراد و گروه‌ها را قانون‌مدار توصیف کرد و تاکید داشت: شورای‌نگهبان مبنی بر احراز نشدن صلاحیت فردی برای تصدی یک مسئولیت در نظام اسلامی فردی و جناحی یا سلیقه‌ای نیست.

وی با بیان اینکه شورای‌نگهبان بر اساس ادله و مدارک و ضوابط قانونی تصمیم می‌گیرد و این امر باید مد نظر گروه‌های سیاسی، احزاب و افراد و.. باشد، گفت: البته این موضوع را نیز باید اضافه کرد که عدم احراز صلاحیت فرد برای مسئولیتی خاص، دلیل بر صلاحیت نداشتن وی در بقیه امورات و مشاغل نیست.

امام جمعه دامغان حمایت از شورای‌نگهبان را عمل به منویات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: شورای نگهبان مجموعه‌ای از دلسوزان به نظام و کشور هستند.