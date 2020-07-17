به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی در خصوص موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه پایان تیرماه سال جاری آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور است و این مهلت به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود گفت: یکی از درخواست‌های اتاق بازرگانی از بانک مرکزی تمدید مهلت یاد شده است چون بانک مرکزی ابتدای سال جاری اعلام کرده طریقه بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ عیناً برابر سال ۹۷ است.

وی اظهارداشت: صادرکنندگان در سال ۹۷ تا دی ماه سال ۹۸ فرصت برای تسویه حساب سال ۹۷ داشتند یعنی به صادرکنندگان ۱۰ ماه فرصت داده شده بود چون اصولاً برخی از اقلام صادراتی امکان بازگشت ارز طی سه تا چهار ماه برای آنها وجود ندارد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه با افزایش قیمت ارز و هیجانی که در اثر بالا رفتن نرخ ارز در بازار حاکم شده بانک مرکزی ضرب الاجلی برای بازگشت ارز صادراتی تا آخر تیر ماه سال جاری تعیین کرده است.

وی افزود: این ضرب الاجل موجی را ایجاد کرده و همه هجوم آورده اند به سمت صرافی‌ها برای ایفای تعهدات ارزی خود که خود این یک بازار کاذبی را ایجاد و باعث افزایش قیمت ارز شده است.

کاشفی بیان داشت: با تعیین ضرب الاجل چهار ماهه برای بازگشت ارز صادراتی اتفاق رخ نخواهد داد.

وی ادامه داد: هدف غایی بانک مرکزی این است که حصول ارز انجام شود اما بانک مرکزی حصول ارز را می‌تواند با دادن فرصت بیشتر به صادرکنندگان نمود عملی ببخشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا برخی از صادرکنندگان تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند، گفت: مشکلات زیادی بر سر راه بازگشت ارز صادراتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی مملکت بازگردد و شکی در این قضیه نیست، افزود: اگر دولت و بانک مرکزی زمان بیشتری به صادرکنندگان بدهند می‌توانند ارز بیشتری به کشور برگردانند.

بیان داشت:

کاشفی یادآورشد: لازمه تحقق هرچه بیشتر بازگشت ارزصادراتی به کشور هماهنگی با خود صادرکنندگان و ایجاد بستر مناسب برای تسریع این کار است وگرنه با حرکات سلبی و برخوردی اتفاق خاصی رخ نخواهد داد