مطالبه گری مردم و مسئولین مشکلات را حل می کند

به چزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله باقری در خطبههای نماز جمعه این هفته پیشوا اظهار داشت: بعضیها عروسی و یا مجلس ختمی نمیگیرند اما به جای آن پولش را سبد کالا و یا بستههای معیشتی تهیه میکنند و بین کسانی که نیازمند این کمکها هستند پخش میکنند.
وی با انتقاد از گرانیهای اخیر گفت: بازاریها و کسبه چرا قیمتها را بالا و پایین میکنند، دولت رها کرده است و هیچ نظارتی نمیکند اما خداوند که هست، انسانیت که هست باید خدا را در نظر گرفت و این سوال مطرح است که دولت چه میکند، قیمتها و معیشت سخت مردم را دیدهاید، دیگر چقدر بگوییم، تریبونهای نماز جمعه و خانوادههای شهدا و روحانیت گفتند اما دولتیها اصلاً گوش نمیدهند، دیگر صدای مراجع تقلید را هم برای این مشکلات طاقت فرسا در آوردهاند.
امام جمعه پیشوا افزود: اگر نمیتوانید مشکلات را حل کنید حداقل پاسخگو باشید و از رئیس جمهور میخواهیم با مردم در خصوص این گرانیهای افسار گسیخته صحبت کنند و توضیحاتی را ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه بعد از سالهای سال کمبود آب در شهرستان پیشوا حل شده است عنوان داشت: به همت همه مسئولین شهرستان این اتفاق رقم خورد که نشان میدهد اگر همه مردم و مسئولین برای حل یک مشکل مطالبه گری کنند مشکل حل میشود.
خطیب جمعه پیشوا با انتقاد از کمبود بیمارستان در پیشوا عنوان داشت: چطور این شهرستان اولین جایی است که از آن برای این انقلاب قیام میکنند اما شما حتی برای آن بیمارستان را که نیاز یک شهرستان آن هم در این شرایط سخت بیماری و کرونا است آماده نکردهاید و سالها است نیمه کاره مانده است.
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