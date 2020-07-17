مسئولان برای رفع گرانی ها اقدام کنند/ مراقب فتنه گران باشید

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در خطبههای نمازجمعه این هفته قم که در مصلی قدس شهر برگزار شد، با اشاره به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: باید به مسئولان تاکید کرد که به معیشت مردم توجه کنند و مراجع و علما نیز در این هفته موضعگیریهایی داشتند و در این زمینه توصیههایی به مسئولان امر برای رسیدگی به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم داشتهاند.
امام جمعه قم افزود: ما در شرایط تحریم هستیم که تأثیر خاص خود را بر روی اقتصاد کشور دارد و این موضوع را همگان میدانند و از طرفی نیز شرایط ایجاد شده به واسطه ویروس کرونا، شرایط را بسیار سخت کرده که البته این بحرانهای سخت معیشتی در تمامی کشورهای دنیا حاکم شده است.
وی با اشاره به پیشرفتها و دستاوردهای جمهوریاسلامی ایران در عرصههای مختلف تاکید کرد: به نظر میرسد اوضاع نامناسب معیشتی مردم قابل حل باشد و مسئولان میبایست با نگاه علمی، کارشناسی و با داشتن روحیه جهادی و مقاومت شرایط را تغییر دهند.
آیتالله اعرافی با بیان اینکه گرانیهای سرسامآور برای مردم شکننده است تصریح کرد: مسئولان باید عزم جدیتری برای کنترل گرانی، افزایش قیمتها و توجه به اشتغال و بیکاری داشته باشند.
مدیر حوزههای علمیه کشور در ادامه مسئولان را به مراقبت از بازار بورس توصیه کرد و ابراز داشت: بازار بورس باید مراقبت شود و اینکه سرمایههای سرگردان به این سمت آمده درست است، اما اگر پشت صحنه مدیریت درستی صورت نگیرد در آینده مخاطرات و مشکلاتی به وجود آید.
خطیب جمعه قم به توطئههای دشمنان و طرح مسائل اختلاف افکن در مسیر پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: مردم باید مراقبت فتنه گران داخل و خارج از کشور باشند، چرا که آنان سربلندی و عزت ملت ایران را نمیتوانند ببینند و امروز میلیاردها دلار هزینه میکنند تا امنیت کشور را به هم بزنند و باید دانست که آنان از پا ننشسته و توطئههای بزرگی علیه ملت ایران طراحی کرده و خواهند کرد.
آیتالله اعرافی به موضوع بستن قرارداد ۲۵ ساله با چین اشاره کرد و ابراز داشت: غربیها حرفهای زیادی در این زمینه زدهاند که ما هم معتقدیم پس از طی مقدمات کار، مسیر قانونی باید در دولت و مجلس شورای اسلامی طی شود، اما وقتی یک توافقنامه میتواند تحریمها علیه کشورمان را بشکند و مانند ترکمانچای یکطرفه نیست و ایران با اقتدار وارد آن شده، برای غربگرایان سنگین است و در عین حال همگان باید مراقبت کنند تا این قرارداد به بهترین نحو اجرایی شود.
خطیب جمعه قم در بخش پایانی خطبههای خود بر رعایت موارد بهداشتی در راستای جلوگیری از ابتلاء به ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: امروز همگان باید موارد بهداشتی را برای عبور از این شرایط سخت بیماری کرونا رعایت کنند و باید بدانیم که داستان کرونا برای بشر آگاهیبخش است.
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