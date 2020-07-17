مشکلات جامعه با پرهیز از حاشیه سازی و متهم کردن یکدیگر حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه صومعه سرا با اشاره به اینکه حال و روز کشور در مقابله با ویروس کرونا خوب نیست، اظهار کرد: معیشت مردم نیز وضعیت خوبی ندارد.

وی ادامه داد: همه مردم باید به خاطر سلامت خود، خانواده و افراد جامعه به هشدارها و دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت توجه کنند و از حال بد همسایه عبرت گرفته و به سلامتی همدیگر توجه کنند.

امام جمعه صومعه سرا با اشاره به تأکید فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت مواسات و همدلی مومنانه، گفت: طرح مواسات در شهرستان چه با تهیه سبد کالا و یا کمک‌های نقدی و رعایت انصاف و نسبت به همنوعان، تمدید اجاره منزل و مغازه بدون بالا بردن قیمت آن و… باید استمرار پیدا کند.

وی با بیان اینکه در شهرستان با همکاری گروه‌های جوان جهادی و شناسایی خانواده‌های نیازمند، سری جدید کمک‌های مومنانه با تهیه ۱۲۰۰ بسته پروتئینی آغاز شده است، عنوان کرد: انتظار ما از همه کسانی که توانایی دارند هم در شناسایی و معرفی خانواده‌های آسیب دیده و هم در کمک، با این گروه‌های جهادی همراهی کنند.

امام جمعه صومعه سرا با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور، افزود: ریشه مشکلات کشور باید در داخل و با تکیه بر نیروهای انسانی جوان انقلابی مؤمن و اعتماد به آنان و قطع امید از بیگانگان، حل شود.

وی همچنین تصریح کرد: باید با پرهیز از حاشیه سازی و اختلافات و جدال بی فایده و مشکلات را به گردن هم انداختن، مشکلات کشور را حل کرد.

راشد نوری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مجلس باید با دولت و دستگاه اجرایی تعامل و ارتباط داشته باشد، اظهار کرد: هر چند که حق سوال و تحقیق و تفحص در حد قانون و شرع برای مجلس محفوظ است، اما هیچکس حق ندارد با توهین و دشنام و نسبت دادن بدون علم، بر طبل اختلاف کوبیده و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم و نقشه‌های استکباری خود کمک کند.

وی با بیان اینکه مطالب منتشر شده درباره سند همکاری ایران و چین مدتی است فضای کشور را مسموم کرده است، بیان کرد: این مطالب از سوی جبهه رسانه‌ای استکبار و عوامل منطقه‌ای و داخلی به طور هماهنگ مطرح می‌شود.

امام جمعه صومعه سرا بیان کرد: آمریکا و غرب و رسانه‌های استکباری و ضد انقلاب، حق دارند ناراحت باشند، زیرا اجرای این همکاری و سند، فشار حداکثری علیه ایران را با شکست مواجه می‌کند و تحریم‌های ظالمانه آمریکا را بی اثر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این سند فصل جدیدی در پیشرفت اقتصادی در کشور به وجود می‌آورد، افزود: امید و نشاط را در مردم ایران قطعاً زیاد خواهد شد که اینها خواسته آمریکا نیست.

راشد نوری به خبر آتش سوزی بزرگترین ناو جنگی آمریکا که پنج سال طول کشید تا ساخته شود نیز اشاره کرد و افزود: هر چند که گمانه‌های مختلفی بر علت آتش سوزی وجود دارد، اما آن چیزی که بارز است ضعف مدیریت و کمبود امکانات آتش نشانی باعث سوختن کامل این ناو شده که حداقل دو سال طول می‌کشد که تعمیر شود.