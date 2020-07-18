قیمت ماسک سه لایه در خوزستان ۱۴۰۰ تومان مصوب شد

شهاب رزمی امروز در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعیین قیمت ماسک سه لایه در خوزستان، اظهار کرد: جلسهای را با متولیان مرتبط با تهیه و توزیع ماسک و قیمتگذاری این کالا با محوریت اداره کل بازرسی استانداری خوزستان داشتیم.
وی افزود: با توجه به نظر وزارت بهداشت به عنوان مرجع و متولی بحث درمان و سلامت و تعیین ماسک به عنوان یک راهکار پیشگیری از ابتلاء به کرونا و اجباری شدن آن با دستور ستاد ملی کرونا، اکنون ماسک یک کالای اساسی و مهم به شمار میرود.
مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان تصریح کرد: در این جلسه مصوب شد که ماسک سه لایه پزشکی که توسط یکی از شرکتهای بومی استان تولید میشود، روزانه صد هزار ماسک به داروخانههای استان خوزستان تحویل داده شود.
رزمی با بیان اینکه قیمت مصوب این ماسکها یک هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است، گفت: از روز پنجشنبه کار تحویل آنها به داروخانههای اهواز آغاز شد و فروش ماسک با بیش از قیمت مذکور تخلف است و با آن برخورد میکنیم.
وی با بیان اینکه ۲۷۰ داروخانه در اهواز وجود دارد، ادامه داد: از هفته قبل به ۸۰ داروخانه ماسک سه لایه پزشکی تحویل داده شد.
مدیرکل بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات استانداری خوزستان گفت: از امروز نیز صد هزار ماسک دیگر در سایر داروخانههای اهواز توزیع میشود.
رزمی تصریح کرد: برای سایر شهرستانهای استان خوزستان هم مصوب شد که این شرکت تولیدکننده ماسک از هفته آینده با افزایش ظرفیت روزانه ۲۰۰ هزار ماسک را در سطح استان تولید کند و آنها را به داروخانههای شهرستانهای این استان تحویل دهد.
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