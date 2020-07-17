کشور نیازمند مدیریت جهادی/ فتنه دشمنان علیه ایران تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس معصومی ظهر آدینه در خطبههای نمازجمعه این هفته رویان به میزبانی مسجد جامع، ضمن اشاره بهضرورت توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کرد: ایشان در دیدار ویدئوکنفرانسی که با نمایندگان مجلس داشتند به موضوع مدیریت جهادی بهمثابه یکی از مهمترین راههای عبور از مشکلات اقتصادی اشاره کردند و از سوی دیگر خواستار امیدبخشی به جامعه بهخصوص جوانان شدند.
وی بابیان اینکه توجه به منویات معظمله میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس مشکلات کشور را تورم، گرانیهای بیمنطق، وجود تحریمها، مشکلات بنگاههای تولیدی و … برشمردند که با مدیریت جهادی میبایست آنها را از میان برداشت.
بنیه کشور قوی است
امامجمعه رویان با اشاره به دیگر بخش سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و بابیان اینکه مشکلات وجود دارد اما باید در نظر داشت که بنیه کشور نیز قوی است، تأکید کرد: نتیجه مشکلات موجود در کشور سختی به طبقات پایینتر جامعه و دشواریهای اقتصادی بر عموم مردم است لذا مدیران باید در این زمینه تمهیدات لازم را انجام دهند.
معصومی بابیان اینکه مسئله تولید یک موضوع جدی امروز در کشورمان است، افزود: اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و بانکی، عدم وابستگی اقتصادی به نفت، ازدواج جوانان، فرزندآوری، مدیریت فرهنگی و فضای مجازی، تعامل بین قوا و کار جهادی دولتمردان و مجلس تا آخرین روزی که بر سرکار هستند، همگی در زمره مسائل مهم امروز جامعهمان محسوب میشوند.
وی با اشاره به موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بیان کرد: باید دقت داشت و هر چیزی را در فضای مجازی باور نکرد، امروز آمریکا و انگلیس و عدهای که مطلع نیستند با ادبیاتی چون فروختن کیش به چینیها، مستعمره شدن ایران، ترکمن چای ایران و چین و … سعی دارند که به مردم ناامیدی را القا کنند درحالیکه این موضوع یک قرار اقتصادی در آبهای بینالمللی است و اصلاً نامی از کیش در هیچ جای آن حتی ذکر هم نشده است.
دل استکبار به حال مردم ما نمیسوزد
امامجمعه رویان بابیان اینکه ایران، چین و روسیه برای بیرون راندن داعش به هم نزدیک شدند و حتی در سال ۹۴ رئیسجمهور چین به ایران آمد و تفاهمنامههای همکاری نیز با این کشور به امضا رسید، بیان کرد: پس از اینکه رئیسجمهور چین با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد، پوتین رئیسجمهور روسیه نیز این اقدام را تکرار کرد و در این دیدارها پیشنهاد تشکیل اتحادیه بانک سرمایهگذاری و زیربنایی آسیا اعلام شد که اگر این امر محقق شود کشورهای آسیایی ازاینپس با پول خودشان معامله میکنند و نه با دلار؛ لذا این شکستی برای غرب است.
معصومی بابیان اینکه همین شکست باعث شده تا دشمنان به ما القا کنند که قرارداد و یا همکاری با چین خسران است، گفت: مطرح کردن برجام و جوسازیهای آن زمان سبب شد تا اتحادیه اقتصادی مذکور مغفول بماند لذا کنون که این امر دوباره مطرحشده است، شاهد واکنشهای آمریکا و انگلیس و … هستیم.
وی با مطرح کردن این پرسش که آیا استکبار گران دلشان به حال ملت ما میسوزد؟ افزود: موضوع ایران و چین یک قرارداد تجاری در مناطق آزاد است حتی نامی از کیش هم در آن نیست و البته هنوز هم به تصویب مجلس نرسیده است یکی از مزیتهای این قرارداد ایجاد یک کمربند اقتصادی بین کشورهای منطقه برای تبادلات تجاری خواهد بود که میتواند ویژگیهای خوب اقتصادی را به دنبال داشته باشد اما باید به یاد داشت که فتنه دشمنان تمامی ندارد.
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