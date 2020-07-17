مجلس مشکل گرانی را رفع کند/ ضرورت تسهیل ازدواج جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای بزرگ این شهر ضمن بیان اینکه تحریمهای ظالمانه آمریکا و متحدانش علیه ایران باعث به وجود آمدن تنگناهای اقتصادی در کشور شده است، ابراز داشت: مجلس یازدهم ضمن دوری از حاشیهها میبایست حل مشکل معیشت و گرانی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی ضمن بیان اینکه مشکلات اقتصادی باعث دوری گزیدن جوانان از سنت حسنه ازدواج شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه در آستانه سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) میبایست شرایط لازم برای پیوند جوانان تسهیل شود که این مهم قدم راسخ دولت را نیز برای برداشتن موانع میطلبد.
آیتالله شاهچراغی بابیان اینکه شورای نگهبان نهاد انقلابی که تاکنون اجازه نداده است میراث امام راحل به دست نااهلان بیفتد، تصریح کرد: شورای نگهبان درواقع مرزبان دین و اسلام به شمار میرود و بههیچعنوان نخواهد گذاشت نفوذیها به درون انقلاب راه پیدا کنند.
وی ضمن تقدیر از کمک مؤمنانه خیران در شرایط کرونا به نیازمندان در استان سمنان، افزود: قطعاً رفع بیماری کرونا، مشارکت جدی مردم را نیز میطلبد لذا از شهروندان انتظار میرود ماسک زدن را فراموش نکنند و همچنان به رعایت پروتکلهای بهداشتی پایبند باشند.
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