کمبود روزانه ۲۰ تن تولید مرغ در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی محمد علی شجاعی در شورای تنظیم بازار خراسان شمالی اظهار کرد: در راستای بروز مشکلاتی در بحث عرضه مرغ برای شهروندان جلسه‌ای با دست‌اندرکاران این مجموعه برگزار کردیم که با توجه به اینکه باید منافع مرغدار، توزیع کننده و کشتارگاه جهت توزیع بهتر مرغ را ببینیم لذا نگاه ما این است مردم با نرخ مصوب کشوری مرغ را تهیه کنند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: استان ما روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ تن کمبود تولید مرغ دارد به رغم این موضوع، نرخ‌های مصوب را رعایت خواهیم کرد و تلاش شده با تدابیر اتخاذ شده اگر ضرر و زیانی متوجه هریک از حلقه‌های تولید شد به نوعی با بحث نهاده‌های تولید جبران کنیم.

وی افزود: تا زمانی که بازار مرغ برای خرید مردم اشباع نشود خروج مرغ از استان را ممنوع کردیم.

شجاعی تصریح کرد: برای تنظیم بازار بر مبنای اعلام سازمان صمت استان روزانه مرغ دولتی به قیمت ۱۳۵۰۰ توزیع خواهد شد در کنار آن نیز یک هفته مهلت داده شده که ظرفیت افزایش تولید جهت تأمین مرغ مورد نیاز سنجیده و اعلام شود تا به مرغداری‌ها جهت افزایش تولید ورود پیدا کنیم.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: در بخش ذخیره مرغ یکی از مشکلات ما نبود تونل انجماد مرغ است که مقرر شد تا ظرف یک هفته این بررسی توسط سازمان صمت انجام شود تا با استفاده از کمک‌های اعتباری استان هم مرغداری افزایش تولید داشته باشند و هم سردخانه‌ها مجهز به تونل انجماد شود.

وی در انتها گفت: در برنامه کوتاه مدت، توزیع نهاده‌ها از سوی تشکل‌ها انجام شود و در برنامه سالیانه نیز جهاد کشاورزی موظف است تا یک هفته آینده برنامه‌ای مدون از جوجه‌ریزی تا تحویل به کشتارگاه را اعلام کند.