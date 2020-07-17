۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یزدان سیف از خرید بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن گندم تا ۲۷ تیرماه خبر داد و گفت: علیرغم شرایط سخت نقدینگی، طی پنج مرحله مطالبات به گندمکاران پرداخت شد و تاکنون حدود ۹۰ درصد از پول گندم‌های تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با بیان اینکه ارزش کل خرید تضمینی گندم به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: در مقایسه با ۲۷ تیرماه سال گذشته، خرید تضمینی رشد ۱۲ درصدی در کشور دارد و در حال حاضر مراکز خرید در ۳۱ استان آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: گندمکارانی که تا ۱۹ تیرماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده به طور کامل پول خود را دریافت کرده‌اند.

یزدان سیف اعلام کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده که با پرداخت تنها ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به کل پول واریزی برای خرید ۷.۷ میلیون تن سال قبل خواهیم رسید.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون ۲۷۵ هزار تن دانه روغنی کلزا نیز به ارزش حدود ۱,۱۵۵ میلیارد تومان خریداری شده است.