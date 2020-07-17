مسئولان برای رفع مشکلات تولید، اشتغال و مسکن در کشور تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبههای نماز جمعه این هفته اردستان اظهار داشت: ازدواج حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) الگویی برای جوانان است تا در مسیر زندگی خود بتوانند از آن الگو برداری دقیقی را داشته و به سعادت برسند.
وی افزود: تسهیل در مشکلات جوانان به منظور ازدواج آسان کاری است که والدین و مسئولان وظیفه دارند به آن بپردازند و مشکلات را از سر راه جوانان بردارند.
امام جمعه اردستان گفت: در حال حاضر مشکلاتی همچون مسکن و اشتغال مانع ازدواج جوانان شده است که مسئولان باید در خصوص مسکن دار شدن جوانان و تسهیل در اشتغال آنها قدم برداشته و در ارتباط با موضوع جهیزیه که بعضاً به شکل سنگین مطالبه میشود فرهنگ سازی های لازم را کنند.
گوش مسئولان بدهکار مطالبات مردم نیست
وی ابراز داشت: خانوادهها در موضوع ازدواج فرزندانشان نگرانیهایی دارند و مردم در همه جا پیرو مسئولان هستند اما مسئولان گوششان بدهکار مطالبات مردم نیست و هر وقت از آنها سخنی گفته میشود ناراحت میشوند.
حجت الاسلام دهشیری با بیان اینکه وعدههایی در خصوص مسکن در سنوات قبل داده شده است اما هنوز این وعدهها عملیاتی نشده است، گفت: از مسئولان میخواهیم نسبت به رفع این مشکل در اسرع وقت اقدام کنند.
امام جمعه اردستان تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با آن دید تیزبین و نافذ خود رهنمودهایی را به مجلس یازدهم داشتند و از آنها خواستند در برابر قسمی که خوردهاند نسبت به رفع مشکلات مردم در این برهه اقتصادی و تحریمها تلاش کنند.
نمایندگان مجلس در خصوص رفع مشکلات تولید، اشتغال و مسکن تلاش کنند
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به کار برده و در خصوص رفع مشکلاتی همچون تولید، مسکن، اشتغال و عدم وابستگی به نفت چاره اندیشی کنند.
حجت الاسلام دهشیری افزود: آمریکا همچنان به خوی استکباری خود ادامه میدهد و با شایع پراکنی های مختلف از رسانههای معاند داخلی و خارجی سعی در متشنج کردن کشور ایران دارد، اما میبینیم که خودشان و امکاناتشان در آتش میسوزد؛ موضوع نقض حقوق بشر در آمریکا نیز امروز بر کسی پوشیده نیست به نوعی که مردم را در کشور خود به خاک و خون میکشند.
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