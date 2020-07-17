۴ کشور تحریم کننده قطر مردم خود را دریابند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر سابق قطر در توییتی به حکم دیوان بین المللی دادگستری به نفع قطر در پرونده بستن حریم هوایی چهار کشور عربی به روی این کشور واکنش نشان داد.

وی نوشت: سرانجام حکم دادگاه لاهه به نفع قطر در خصوص رسیدگی به پرونده بستن حریم هوایی به روی این کشور و هواپیمایی اش، صادر شد و سخن گفتن از آن به منزله دستاوردی است که از پیش به دست آمده است. آنچه می‌خواهم در اینجا اشاره کنم، پول و وقتی است که به دلیل منازعات باطل صاحبانش از ابتدای محاصره هدر رفت. آیا بهتر نبود که این پول برای مردمی خرج می‌شد که از اوضاع مالی و اجتماعی به تنگ آمده اند؟ می‌شد آن مبالغ هنگفت را برای ایجاد راه حل‌هایی برای مشکلات شهروندان آن کشورها سرمایه گذاری کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: لکن به دلیل فقدان شفافیت، عدم مجازات مسئولان و ضعف یا عدم مشارکت مردمی، در این مورد صحیح است بگوییم: هرکس از مجازات در امان باشد، بی ادبی کند. علاوه براین شرم آور است که در رسانه‌های دروغ پردازشان، شکست را به پیروزی تبدیل می‌کنند.

گفتنی است که دیوان بین المللی دادگستری روز سه شنبه در موضوع تحریم هوایی از سوی چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر علیه قطر به نفع دوحه رأی داد. این دیوان با اجماع، اعتراض چهار کشور تحریم کننده قطر را رد کرد.

کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک و تجاری خود را در سال ۲۰۱۷ با قطر به اتهام حمایت دوحه از تروریسم قطع کردند. قطر این اتهام را رد کرده و اقدام این کشورها را با هدف تضعیف حاکمیت خود ارزیابی کرده است. عربستان، امارات و بحرین تمامی مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی را با قطر مسدود کرده اند.