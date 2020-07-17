به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی حسینیه مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه توافق با چین راهبردی است، ابراز داشت: برخی دلواپسان بر این باورند که ایران به چین فروخته شد که باید به این افراد گفت با داشتن مردم ولایتمدار و رهبری خردمند میتوانیم از منافع کشور خود دفاع کنیم.
وی ضمن بیان اینکه برخی افراد که نگران خاک ایران و سربازان چینی هستند درواقع برای به خطر افتادن منافع اربابان خود دلواپس هستند، افزود: این افراد همانهایی هستند که در جنگ عراق به صدام کمک میکردند و امروز ادعای دفاع از منافع کشور رادارند.
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه دلواپسان نمیتوانند در توافق چین، مردمی که برای شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی قیام کردند را بترسانند، ابراز داشت: این دلواپسان اکثریت در خارج کشور حضور دارند و اگر این توافق با یک کشور غربی صورت میگرفت از آن دفاع میکردند.
امینی بابیان اینکه برخی گمان میبرند که با حمایت از استکبار میتوانند اهداف شوم خود را پیادهسازی کنند، تصریح کرد: در پاسخ به این افراد باید اذعان داشت که عزت و شرف ما قابل معامله با هیچچیز نخواهد بود و ایران تسلیم خواستههای غربیها نخواهد شد.
وی ضمن بیان اینکه نمایندگان مجلس باید با دوری کردن از حاشیهها تنها به فکر رفع مشکلات اقتصادی و معیشت مردم باشند، افزود: از مجلس یازدهم انتظار میرود ضمن پرداخت به مسائل راهبردی ایران در سیاست خارجی به مشکلات داخلی نیز رسیدگی و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
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