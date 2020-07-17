مسئولان کاهش رشد جمعیت را به عنوان یک تهدید برای کشور جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی در خطبه‌های امروز نمازجمعه مهریز با اشاره به سند همکاری بین کشور چین و ایران اظهار داشت: انگلیس پلید، آمریکا، سعودی‌ها و عمارات از جمله کشورهایی هستند که همواره به دنبال بهانه جویی بوده‌اند و هرگز دوستدار ایران نبوده‌اند حتی در مورد برجام نیز ایران را تشویق به امضای این قرارداد ننگین کردند.

وی عنوان کرد: هم اکنون سلطنت طلب‌ها در فضاهای مجازی با شعار فروش خاک ایران علیه امضا این قرار داد موضع گرفته‌اند در حالی که خودشان در آن دوران باعث شده بودند که ایران مستعمره سایر کشورها شود.

محی الدینی ادامه داد: مردم ایران حتی از خون خود گذشتند اما مانع از اشغال یک وجب از خاک ایران به دست دشمن شدند و اکنون نیز با درایت رهبری این سند همکاری امضا می‌شود.

امام جمعه مهریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) بیان کرد: ازدواج معامله و خرید و فروش نیست بلکه زندگی دو انسان است و آینده جامعه به ازدواج وابسته است بنابراین ملاک در ازدواج باید محبت باشد.

وی یادآور شد: امروز جوانان به خاطر مسائل اقتصادی از ازدواج می‌ترسند و دولتمردان باید این مسئله را حل و زمینه ازدواج را برای جوانان فراهم کنند.

محی الدینی ادامه داد: با شیوع ویروس کرونا بعضی از تشریفات اضافی برای ازدواج از بین رفت و فقیر و غنی در برگزاری مراسم ازدواج باهم برابر شدند.

امام جمعه مهریز عنوان کرد: اکنون افراد زیادی در انتظار ازدواج هستند اما به دلایل مختلفی موفق به ازدواج نمی‌شوند و این امر سبب بالا رفتن سن ازدواج شده که این موضوع بسیار جدی و یک هشدار است.

محی الدینی با اشاره به سخنان رهبری در مورد کاهش رشد جمعیت گفت: کاهش رشد جمعیت باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود و خانواده‌ها نیز این موضوع را مدنظر قرار دهند و اگر فرزندانشان توانایی ازدواج و تشکیل خانواده دارند، آنها را به ازدواج تشویق کنند.