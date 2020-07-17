قرارداد تجاری با چین، خشم و شکست هیمنه استکبار را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحبالزمان (عج) بابیان اینکه جامعه اسلامی و ملت ما در این ۴۱ سال خدا را داشتند و در روزهای غربت و تنهایی در هشت سال دفاع مقدس عاملی که باعث شد با دستخالی در مقابل سلاحهای فوق مدرن آن روزگار عراق که از غرب و اروپا و آمریکا و شوروی خریده میشد، بایستیم، همراهی خداوند متعال بود، بیان کرد: ایران اسلامی امروز در اوج عزت قرار دارد و این به یاری خداوند است.
وی بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی بیان کردند که ما حتی سیمخاردار هم در کشور نمیتوانستیم تولید کنیم و آن را با چند واسطه خریداری میکردیم، ابراز کرد: این ملت خدا رادارند و امروز هم خدا با ما است لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی با درک این موضوع است که میفرمایند «من مطمئن هستم مشکلات کشور قابلحل است» پس باید دانست که هیچ مشکلی نیست که قابلحل نباشد و نیاز ما امروز مدیریت قویتر و تدبیر است تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.
ظرفیتهای کشور فراوان است
امامجمعه آرادان با اشاره به دیگر بخش سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم، ابراز کرد: ایشان فرمودند «ظرفیتهای کشور بسیار زیاد است» لذا معادن و سرمایههای عظیمی را در کنار ظرفیتهای معنوی و مردمی در کشور وجود دارند که نمونه این ظرفیتهای عظیم معنوی و مردمی را در کرونا و با میدان آمدن میلیونها نفر مشاهده کردیم.
شریفینیا بابیان اینکه ملت ما ظرفیتهای معنوی بزرگی از خود نشان داده که امید صادق را برای رفع مشکلات در دل نشانده است، گفت: نیاز به تدبیر بهتر در قوه قضائیه، مجریه و مجلس است تا بتوانیم در کنار این ظرفیتهای عظیم مسائل اقتصادی را رفع کنیم.
وی بابیان اینکه مردم نباید نگران قرارداد ایران با چین باشند و به فضای مجازی و عباراتی مانند فروختن کشور و … دقت نداشته باشند زیرا این مسائل را گمراهان و بدخواهان مطرح میکنند، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با رئیسجمهور چین داشتند این موضوع را مورد تائید قراردادند، چرا رژیم صهیونیستی و آمریکا آنقدر برای این قرارداد که هنوز بسته نشده، عصبانی هستند؟ در سال ۹۴ معظم له لاریجانی را بهعنوان نماینده ویژه خود به چین فرستادند تا نشان دهند نگاه ایشان نگاه به شرق است.
رهبری به غرب خوش بین نبودند
امامجمعه آرادان افزود: زمانی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اینکه جوانان نگویند چرا اجازه نمیدهید با آمریکا ارتباط داشته باشیم، مجوز برجام را دادند اما همان زمان بارها و بارها فرمودند من به این قرارداد خوشبین نیستم چراکه آمریکا قابلاعتماد نیست و امروز همه دیدند که چه اتفاقی درباره برجام افتاد لذا معظم له فرمودند که باید نگاهمان به کشورهای شرقی و چین باشد.
شریفینیا بابیان اینکه چین هم دنبال منافع خودش است و در دفاع مقدس هم به ایران اسلحه میفروختند هم به عراق اما این را نیز باید در نظر داشت در این دورانی که نفت ما تحریم است تنها کشوری که از ما نفت میخرد چین محسوب میشود و ما را تنها نگذاشته است همچنین در قطعنامههایی که شورای امنیت علیه ما مطرح میشد، چین از ایران دفاع و تصمیمات را وتو کرد.
وی بابیان اینکه این قرارداد که ان شالله منعقد خواهد شد، امیدی در دلها ایجاد خواهد کرد زیرا باعث عصبانیت آمریکا خواهد شد و اقتصاد ایران پویا میشود، ابراز کرد: اصلاً نباید نگران بود زیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این موضوع موافقت خودشان را اعلام کردهاند ما از ارتباط غرب چیزی جز خسارت ندیدهایم و دستاوردهای هستهای را هم حتی از دست دادیم و هیچچیزی بهجای آن دریافت نکردیم. در قرارداد با چین با مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی و با بصیرت دولتمردان اقتصاد ما پویا میشود و شکست دیگری بر هیمنه غرب و آمریکا وارد خواهد شد.
عدهای در گرمسار و آرادان علیه شورای نگهبان حرف میزدند
امامجمعه آرادان در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به تأسیس شورای نگهبان، گفت: این شورا یک مرکز بسیار مهم و مقدس است زیرا نگهبان قانون اساسی محسوب میشود و هر قانونی که مصوب شود تا شورای نگهبان آن را تائید نکند، رسمیت نمیکند چراکه فقهای آن منتخب امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.
شریفینیا با اشاره به اینکه برخی در سالهای اخیر علیه شورای نگهبان و جایی که منافعشان تأمین نشد، حرفهایی زدند، گفت: اگر امام را قبول دارید باید بدانید که ایشان اعضای شورای نگهبان را منصوب کردند و بعد از ایشان رهبر معظم انقلاب اسلامی افراد دیگری را جایگزین آنها کردند و لذا اعضای شورای نگهبان عادل، باتقوا و مجتهد هستند حالآنکه برخی هر موضوعی را به شورای نگهبان منتصب میکنند.
وی بابیان اینکه در همین منطقه آرادان و گرمسار در انتخابات پیشین بودند کسانی که عدم احراز هویت و یا رد صلاحیت شدند و در گوشه و کنار علیه شورای نگهبان حرفهایی زدند، افزود: مردم این سخنرانیها و زیر سوال بردنهای شورای نگهبان را فراموش نمیکنند. چطور ادواری که این افراد تائید میشدند شورای نگهبان خوب بود حالا که مشکلات مالی و اجتماعی داشتید و رد صلاحیت شدید یکباره شورای نگهبان بد شد؟ جایی که به نفع شما باشد تعریف میکنید اما جایی که مشکلاتی را با دست خودتان به وجود آوردید بهیکباره شورای نگهبان بد شد.
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