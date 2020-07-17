وضعیت استان فارس قرمز شد/ ۳۰۹ نفر جان باختند

وی با بیان اینکه با مرگ این افراد، مجموع آمار مرگ و میر در اثر این بیماری در فارس به ۳۰۹ نفر رسیده است، افزود: هم اکنون نیز ۸۰ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش مراقبتهای ویژه مراکز درمانی استان بستری هستند.
او ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۱۴۷ بیمار مشکوک و دارای علامت ابتلاء به کرونا ویروس در بیمارستانها بستری هستند و از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۲۱ هزار و ۱۱۹ نفر از بیمارستانها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
اکبری همچنین با اشاره به انجام ۱۹۱ هزار و ۹۵۲ مورد تست در آزمایشگاههای تشخیصی مولکولی استان از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، اظهار کرد: با بررسی تستهای انجام شده، از ابتدا تا کنون ۲۵ هزار و ۴۴۱ بیمار مبتلا به کروناویروس در استان فارس شناسایی شدهاند.
این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تنها راه مبارزه با این بیماری را جدی گرفتن رعایت اصول بهداشتی نظیر استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی دانست و ابراز امیدواری کرد مردم فهیم فارس با توجه به موارد گفته شده و پرهیز از برگزاری و یا شرکت در دورهمی های خانوادگی حامی سلامت خود و عزیزانشان باشند.
نظر شما