  1. استانها
  2. فارس
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۶

معاون علوم پزشکی شیراز خبر داد:

وضعیت استان فارس قرمز شد/ ۳۰۹ نفر جان باختند

وضعیت استان فارس قرمز شد/ ۳۰۹ نفر جان باختند

شیراز _ معاون درمان علوم پزشکی شیراز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و استان فارس قرمز اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری بعد از ظهر جمعه با حضور در استودیو سلامت فارس، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ نفر دیگر به دلیل ابتلاء به کرونا جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه با مرگ این افراد، مجموع آمار مرگ و میر در اثر این بیماری در فارس به ۳۰۹ نفر رسیده است، افزود: هم اکنون نیز ۸۰ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی استان بستری هستند.

او ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۱۴۷ بیمار مشکوک و دارای علامت ابتلاء به کرونا ویروس در بیمارستان‌ها بستری هستند و از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۲۱ هزار و ۱۱۹ نفر از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

اکبری همچنین با اشاره به انجام ۱۹۱ هزار و ۹۵۲ مورد تست در آزمایشگاه‌های تشخیصی مولکولی استان از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، اظهار کرد: با بررسی تست‌های انجام شده، از ابتدا تا کنون ۲۵ هزار و ۴۴۱ بیمار مبتلا به کروناویروس در استان فارس شناسایی شده‌اند.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تنها راه مبارزه با این بیماری را جدی گرفتن رعایت اصول بهداشتی نظیر استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی دانست و ابراز امیدواری کرد مردم فهیم فارس با توجه به موارد گفته شده و پرهیز از برگزاری و یا شرکت در دورهمی های خانوادگی حامی سلامت خود و عزیزانشان باشند.

کد مطلب 4976065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چی شد یهویی آمار مرگ و میر رفت بالا در حالی که آمار مبتلایان از اول کرونا تا الان در کشور متوسط 2500بوده و هست ویروس یکباره قوی شد یا مردم ضعیف شدن یا عملکرد کادر درمان ضعیفه ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه